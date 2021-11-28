Вроде бы танцуют: сеть развеселило видео битвы самцов варанов

Ожесточенная драка варанов попала на видео

В сети появилось видео, на котором запечатлены два ящера, которые якобы танцуют медленный танец.

Почему огромные животные так ведут себя, на своей странице в "Инстаграм" объяснил известный радиоведущий и автор книг Александр Толмачев.

По его словам, эти животные "обнимаются" не ради успешного контента или медленного танца — на самом деле они устроили ожесточенную драку, хотя на первый взгляд так и не скажешь. ⠀

Раскачивая тело из стороны в сторону, хищный ящур опирается на свой мощный хвост и задние лапы, демонстрируя свою силу оппоненту и пытаясь сбить его с равновесия, бросив в воду.

Отстаивая самку или лакомый кусок пищи, эти хищные животные могут вести противостояние в течение нескольких часов. Драки сопровождаются сильными укусами и мощными ударами, но при этом ни один из участников серьезных повреждений не получает.

Отметим также, что видео с "танцующими" варанами успели просмотреть уже более 235 тысяч пользователей "Инстаграма".

Напомним также, что звание "первый социализированный кот" по версии Книги рекордов Украины получил житомирский Микки с сангвистическим характером, уже несколько лет проживающий в семье житомирянки и "катающийся" по улицам города в детской коляске.