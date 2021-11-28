Начебто танцюють: мережу розвеселило відео битви самців варанів

Запекла бійка варанів потрапила на відео

У мережі з`явилось відео, на якому зафільмовано двох ящурів, які нібито танцюють повільний танець.

Чому величезні тварини так поводяться, на своїй сторінці в "Інстаграм" пояснив відомий радіоведучий та автор книг Олександр Толмачов.

За його словами, ці тварини "обіймаються" не заради успішного контенту або повільного танцю — насправді, вони влаштували запеклу бійку, хоча на перший погляд так і не скажеш. ⠀

Розгойдуючи тіло зі сторони в сторону хижий ящур спирається на свій потужний хвіст і задні лапи, демонструючи свою силу опоненту та намагаючись збити його з рівноваги, кинувши у воду.

Відстоюючи самку або ласий шматок їжі ці хижі тварини можуть вести протистояння впродовж кількох годин. Бійки супроводжуються сильними укусами та потужними ударами, але при цьому жоден з учасників серйозних ушкоджень не отримує.

Відзначимо також, що відео з "танцюючими" варанами встигли переглянути вже більше 235 тисяч користувачів "Інстаграму".

Нагадаємо також, що звання "перший соціалізований кіт" за версією Книги рекордів України отримав житомирський Міккі зі сангвістичним характером, який вже кілька років проживає у родині житомирянки та "катається" по вулицях міста у дитячій колясці.