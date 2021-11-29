Укр

В Перу нашли связанную 800-летнюю мумию: подробности

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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На снимке изображена "Леди Као", которая и вовсе старше 1700 лет
На снимке изображена "Леди Као", которая и вовсе старше 1700 лет

Мумия была связана, а её руки закрывали глаза

На центральном побережье Перу во время археологических раскопок было найдено одну из старинных мумий. Сообщается, что её возраст может превышать восемь столетий.

О подробностях рассказали журналисты The Guardian.

Находка была обнаружена в регионе Лимы, перуанской столицы. Отмечается, что связывание и закрытие глаз было одним из древних местных ритуалов для захоронения, поэтому о насильственной смерти забальзамированного человека речь не идет.

К слову, пол мумии пока установить не удалось. Неизвестное и раннее место проживания. По мнению исследователей из университета Сан-Маркос (Перу), предположительно мумифицированный человек ранее жил в высокогорном регионе Анд.

Мумия была обнаружена внутри подземного сооружения. Внутри гробницы, кроме забальзамированного тела, также нашлись различная посуда и поделки из камня. Их также будет тщательно исследовано.

Следует отметить, что в Перу регулярно происходят археологические открытия. Некоторые из них — как 1700-летние мумии, найденные ранее, — способны даже заставить историков пересмотреть свой взгляд на прошлое.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что ученые смогли идентифицировать обнаруженных в Китае мумифицированные тела в лодках. Их приблизительный возраст составляет более 4000 лет, однако они прекрасно сохранились.

Теги:
#Перу #Археологи #Раскопки #Мумия
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