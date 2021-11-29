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У Перу знайшли зв’язану 800-річну мумію: подробиці

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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На знімку зображена "Леді Као", якій взагалі більше 1700 років
На знімку зображена "Леді Као", якій взагалі більше 1700 років

Руки мумії закривали їй очі

На центральному узбережжі Перу під час археологічних розкопок було знайдено одну із старовинних мумій. Повідомляється, що її вік може перевищувати вісім століть.

Про подробиці розповіли журналісти The Guardian.

Знахідку було виявлено в регіоні Ліми, перуанської столиці. Зазначається, що зв’язування та закриття очей було одним із давніх місцевих ритуалів для поховання, тому про насильницьку смерть забальзамованої людини не йдеться.

До речі, стать мумії поки встановити не вдалося. Невідомо і про місце проживання муміфікованої людини. Утім, на думку дослідників із університету Сан-Маркос (Перу), імовірно вона раніше жила у високогірному регіоні Анд.

Мумію було виявлено всередині підземної споруди. Усередині гробниці, крім забальзамованого тіла, також знайшлися різний посуд та кам’яні знаряддя. Їх також буде ретельно досліджено.

Слід зазначити, що у Перу регулярно відбуваються археологічні відкриття. Деякі з них, як 1700-річні мумії, знайдені раніше, здатні навіть змусити істориків переглянути свій погляд на минуле.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що вчені змогли ідентифікувати виявлені в Китаї муміфіковані тіла в човнах. Їхній приблизний вік становить понад 4000 років, проте вони чудово збереглися.

Теги:
#Перу #Археологи #Розкопки #Мумія
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