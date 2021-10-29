Вскрылось неожиданное о происхождении загадочных мумий, найденных в пустыне Китая

Сотни мумифицированных тел, похороненных в лодках в пустынном районе северо-западного Китая, продолжают привлекать внимание археологов во всем мире

Тела и одежда мумий, найденных в 1990-е годы в бассейне реки Тарим на северо-западе Китая, до сих пор привлекают особое внимание благодаря тому, что они сохранились практически в нетронутом виде. Несмотря на то, что телам около 4000 лет, их черты лица и цвет волос отчетливо видны.

Об этом пишет CNN.

Западная внешность мумий, шерстяная одежда, а также сыр, пшеница и просо, найденные в их необычных могилах, ранее наводили на мысль, что они были дальними пастухами из степей Западной Азии или мигрирующими фермерами с гор и пустынных оазисов Центральной Азии.

Однако новое исследование китайских, европейских и американских ученых, которые проанализировали ДНК 13 мумий, впервые секвенировав их геномы, нарисовало иную картину. Их анализ показал, что останки принадлежали не пришедшим сюда людям, а местной группе, произошедшей от древнего азиатского населения ледникового периода.

Исследователи изучили генетическую информацию старейших мумий Таримского бассейна, возраст которых составляет от 3700 до 4100 лет, вместе с геномами, секвенированными из останков пяти человек из Джунгарского бассейна, расположенного дальше на север в Синьцзян-Уйгурском автономном районе в Китае. Датируемые 4800-5000 годами назад, они являются самыми древними человеческими останками, найденными в регионе.

Исследование показало, что у мумий бассейна Тарима не было никаких признаков смешения (научный термин для обозначения рождения детей) с другими группами, жившими в то же время. Мумии были прямыми потомками группы, которая когда-то была широко распространена во время ледникового периода, но в значительной степени исчезла к концу той эпохи – около 10 000 лет назад.

Следы этой популяции охотников-собирателей, представителей которой называли северными евразийцами, сохранились лишь частично в геномах современных популяций, причем коренные народы Сибири и Северной и Южной Америки имеют самые высокие известные пропорции. Найти их в бассейне Тарима и датировать этими годами было неожиданностью.

Другие генетические образцы из более северных районов Синьцзяна показали, что люди, от которых они происходили, активно смешивались с различными популяциями бронзового века в регионе. Именно это делает примечательным тот факт, что мумии бассейна Тарима были настолько генетически изолированы.

Несмотря на то, что ранние исследования показали, что мумии жили на берегах оазиса в пустыне, до сих пор неясно, почему их хоронили в лодках, покрытых шкурами крупного рогатого скота, с веслами на голове. Это редкая практика, не встречающаяся в других местах региона.

Напомним, египетские археологи смогли разгадать причины смерти мумии "Человек Е", более известной как "кричащая мумия".