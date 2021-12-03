В Японии обезьяны спасаются от стресса и холода в горячих источниках – онсенах (фото)

Наиболее фотогеничный вид макаки имеют в зимний период, когда купаются в заснеженных "ваннах"

Пока неизвестно, почему обезьяны начали купаться в горячих источниках, но ученые убеждены — таким образом животные спасаются от стресса, ведь при исследовании животных было отмечено, что уровень кортизола у Снежных макак был на 20% ниже, чем у тех, которые пренебрегали таким отдыхом.

Япония, обезьяны в горячих источниках

В северной части префектуры Нагано, в парке Джигокудани в Японии, у посетителей есть возможность посмотреть на макак, принимающие горячие ванны.

Фото обезьянок, отдыхающих в теплых источниках, на своей странице в соцсети обнародовало Посольство Японии в Украине.

Японские обезьяны живут неподалеку — в горах, а в долину с термальными источниками (онсенами) спускаются целыми семьями, чтобы понежиться в теплой водичке, которая прогревается в среднем до +25 градусов.

В Японии обезьяны купаются в теплых источниках зимой

Удивительные любители теплых природных ванн даже получили новое название — Снежные Обезьяны, ведь когда все вокруг покрыто снегом, они с большим удовольствием нежятся в горячей воде, а посетители парка могут наблюдать за ними вблизи и сделать уникальные кадры.

К онсенам обезьяны спускаются с гор целыми семьями

Интересно, что "Джигокудани" переводится на русский как "адская долина", ведь из-за снежного покрова, мрачного пейзажа и своих регулярных посетителей — Снежных обезьян, его часто сравнивают с "потусторонним миром"

Япония, отдых обезьян в теплых источниках

Напомним, как в столице Колумбии кот спас от смерти годовалого ребенка, едва не упавшего со ступенек. Видео невероятного спасения попало в сеть и сразу стало вирусным.