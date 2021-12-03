В Японії мавпи рятуються від стресу і холоду в гарячих джерелах - онсенах (фото)
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Найбільш фотогенічний вигляд макаки мають у зимовий період, коли купаються у засніжених "ваннах"
Наразі достеменно невідомо, чому мавпи почали купатися у гарячих джерелах, але вчені переконані — таким чином тварини рятуються від стресу, адже рівень кортизолу був на 20% нижче, ніж серед тих, які нехтували таким відпочинком.
У північній частині префектури Нагано, в парку Джігокудані, що в Японії, у відвідувачів є можливість подивитися на макак, які приймають гарячі ванни.
Фото тваринок, відпочиваючих у теплих джерелах, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднило Посольство Японії в Україні.
Японські мавпи живуть неподалік — у горах, а у долину з термальними джерелами (онсенами) спускаються цілими родинами, аби поніжитися у теплій водичці, яка прогрівається в середньому до +25 градусів.
Дивовижі поціновувачі теплих природних ванн навіть отримали нову назву — Сніжні Мавпи, адже коли все навкруги вкрите снігом, вони із великим задоволенням ніжаться у гарячій воді, а відвідувачі парку мають можливість спостерігати за ними зблизька та зробити унікальні кадри.
Цікаво, що "Джігокудані" перекладається на українську як "пекельна долина" через свій вигляд, який часто порівнюють із "потойбічним світом" через сніжний покрив, похмурий пейзаж та своїх регулярних відвідувачів — Сніжних мавп.
Нагадаємо, як у столиці Колумбії кіт врятував від смерті однорічну дитину, котра ледь не впала зі сходинок. Відео неймовірного порятунку потрапило в мережу та одразу стало вірусним.
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