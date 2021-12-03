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В Японії мавпи рятуються від стресу і холоду в гарячих джерелах - онсенах (фото)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Мавпи відпочивають у гарячих ваннах
Мавпи відпочивають у гарячих ваннах

Найбільш фотогенічний вигляд макаки мають у зимовий період, коли купаються у засніжених "ваннах"

Наразі достеменно невідомо, чому мавпи почали купатися у гарячих джерелах, але вчені переконані — таким чином тварини рятуються від стресу, адже рівень кортизолу був на 20% нижче, ніж серед тих, які нехтували таким відпочинком.

Японія, мавпи у гарячих джерелах
Японія, мавпи у гарячих джерелах

У північній частині префектури Нагано, в парку Джігокудані, що в Японії, у відвідувачів є можливість подивитися на макак, які приймають гарячі ванни. 

Фото тваринок, відпочиваючих у теплих джерелах, на своїй сторінці в соцмережі оприлюднило Посольство Японії в Україні.

Японські мавпи живуть неподалік — у горах, а у долину з термальними джерелами (онсенами) спускаються цілими родинами, аби поніжитися у теплій водичці, яка прогрівається в середньому до +25 градусів. 

В Японії мавпи купаються в теплих джерелах узимку
В Японії мавпи купаються в теплих джерелах узимку

Дивовижі поціновувачі теплих природних ванн навіть отримали нову назву — Сніжні Мавпи, адже коли все навкруги вкрите снігом, вони із великим задоволенням ніжаться у гарячій воді, а відвідувачі парку мають можливість спостерігати за ними зблизька та зробити унікальні кадри.  

До онсенів мавпи спускаються з гір цілими родинами
До онсенів мавпи спускаються з гір цілими родинами

Цікаво, що "Джігокудані" перекладається на українську як "пекельна долина" через свій вигляд, який часто порівнюють із "потойбічним світом" через сніжний покрив, похмурий пейзаж та своїх регулярних відвідувачів — Сніжних мавп.

Японія, відпочинок мавп у теплих джерелах
Японія, відпочинок мавп у теплих джерелах

Нагадаємо, як у столиці Колумбії кіт врятував від смерті однорічну дитину, котра ледь не впала зі сходинок. Відео неймовірного порятунку потрапило в мережу та одразу стало вірусним.

Теги:
#Стрес #Посольство #Ванна #Мавпа #Джерело #Японія
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