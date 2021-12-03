В авиакатастрофе над Тихим океаном погиб сын министра Сальвадора

Всего в аварии погибло трое военнослужащих

В самой маленькой стране Северной Америки Сальвадоре произошла трагедия, связанная с авиационной техникой. Неподалеку туристического района Коста-дель-Соль рухнул один из самолетов военно-воздушных сил страны.

Информацию 3 декабря опубликовало издание The Associated Press.

Отметим, что военнослужащие находились на специальном задании. Одним из членов экипажа стал сын министра национальной обороны, вице-адмирала Френсиса Рене Мерино Монроя — лейтенант фрегата Херардо Антонио Мерино Маррокин.

Также из-за крушения самолета погибли капитан Карлос Гримальди и лейтенант Сантос Минеро. Вместе с сыном министра они служили во Второй воздушной бригаде Сальвадора, что дислоцируется вблизи от Сан-Сальвадора, столицы страны. К слову, их база расположена в международном аэропорту в Комалапи.

Сальвадор — самая маленькая страна Северной Америки

Отметим, что тела погибших удалось отыскать не сразу. На это члены поисковой группы, использовавшей вертолеты и патрульные катера, потратили несколько часов.

Соболезнования руководителю министерства нацобороны Сальвадора уже высказал президент Найиб Букеле.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в России не так давно рухнул самолет Ан-12, среди пассажиров которого были украинские граждане. Подробности трагического инцидента, произошедшего под Иркутском, читайте в нашем материале.