В авіакатастрофі над Тихим океаном загинув син міністра Сальвадора

Усього аварія забрала життя трьох військовослужбовців

У найменшій країні Північної Америки Сальвадорі сталася трагічна авіакатастрофа. Неподалік туристичного району Коста-дель-Соль впав один із літаків військово-повітряних сил країни.

Інформацію 3 грудня опублікувало видання The Associated Press.

Зазначимо, що військовослужбовці перебували на спеціальному завданні. Одним із членів екіпажу став син міністра національної оборони, віце-адмірала Френсіса Рене Меріно Монроя — лейтенант фрегата Херардо Антоніо Меріно Маррокін.

Також через аварію літака загинули капітан Карлос Гримальді та лейтенант Сантос Мінеро. Разом із сином міністра вони служили у Другій повітряній бригаді Сальвадора, що дислокується поблизу Сан-Сальвадора, столиці країни. До речі, їхня база розташована в міжнародному аеропорту в Комалапі.

Сальвадор — найменша країна Північної Америки

Зазначимо, що тіла загиблих вдалося знайти не одразу. На це члени пошукової групи, котра використовувала гелікоптери та патрульні катери, витратили кілька годин.

Співчуття керівнику міністерства нацоборони Сальвадора вже висловив президент Найіб Букеле.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що в Росії нещодавно впав літак Ан-12, серед пасажирів якого були українські громадяни. Подробиці трагічного інциденту, що стався під Іркутськом, читайте у нашому матеріалі.