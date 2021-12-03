Остались двое детей: в Триесте нашли мертвой украинскую танцовщицу (фото)

У правоохранителей есть несколько версий, одна из которых связана с метадоном.

В Италии нашли мертвой украинку, которая более 20 лет назад переехала из Кривого Рога. Алине Труш было 43 года, она работала моделью и сотрудничала с ночными клубами в качестве танцовщицы. Полиция рассматривает несколько версий — среди которых злоупотребление наркотиками и домашнее насилие.

Об этом сообщают итальянские СМИ.

Тело Алины нашли первого декабря, возле нее обнаружили емкость с метадоном. Соседи рассказали также, что женщина в последнее время часто ссорилась с мужчиной.

О смерти стало известно поскольку двери взломали пожарные из-за сообщений о домашнем насилии.

В соцсетях последняя активность женщины датируется неделей назад — она публиковала видео и фото своей повседневной жизни.

Сообщается также, что 28 ноября между Труш и неизвестным мужчиной произошла ссора — тогда соседи услышали угрозы убийством и сообщили правоохранителям.

Итальянские СМИ также сообщают, что ее имя всплывало в некоторых делах полиции, связанных с наркотиками. Полиция ждет результатов вскрытия.

У женщины остались двое детей, один из которых — несовершеннолетний. С ней они не жили.

Ранее "Телеграф" писал про смерть украинки в польском хостеле.