Остались двое детей: в Триесте нашли мертвой украинскую танцовщицу (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 291
У правоохранителей есть несколько версий, одна из которых связана с метадоном.
В Италии нашли мертвой украинку, которая более 20 лет назад переехала из Кривого Рога. Алине Труш было 43 года, она работала моделью и сотрудничала с ночными клубами в качестве танцовщицы. Полиция рассматривает несколько версий — среди которых злоупотребление наркотиками и домашнее насилие.
Об этом сообщают итальянские СМИ.
Тело Алины нашли первого декабря, возле нее обнаружили емкость с метадоном. Соседи рассказали также, что женщина в последнее время часто ссорилась с мужчиной.
О смерти стало известно поскольку двери взломали пожарные из-за сообщений о домашнем насилии.
В соцсетях последняя активность женщины датируется неделей назад — она публиковала видео и фото своей повседневной жизни.
Сообщается также, что 28 ноября между Труш и неизвестным мужчиной произошла ссора — тогда соседи услышали угрозы убийством и сообщили правоохранителям.
Итальянские СМИ также сообщают, что ее имя всплывало в некоторых делах полиции, связанных с наркотиками. Полиция ждет результатов вскрытия.
У женщины остались двое детей, один из которых — несовершеннолетний. С ней они не жили.
Ранее "Телеграф" писал про смерть украинки в польском хостеле.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-