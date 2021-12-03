Укр

Остались двое детей: в Триесте нашли мертвой украинскую танцовщицу (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Алина Труш долгое время жила в Италии Новость обновлена 03 декабря 2021, 18:42
Алина Труш долгое время жила в Италии

У правоохранителей есть несколько версий, одна из которых связана с метадоном.

В Италии нашли мертвой украинку, которая более 20 лет назад переехала из Кривого Рога. Алине Труш было 43 года, она работала моделью и сотрудничала с ночными клубами в качестве танцовщицы. Полиция рассматривает несколько версий — среди которых злоупотребление наркотиками и домашнее насилие. 

Об этом сообщают итальянские СМИ. 

Тело Алины нашли первого декабря, возле нее обнаружили емкость с метадоном. Соседи рассказали также, что женщина в последнее время часто ссорилась с мужчиной. 

О смерти стало известно поскольку двери взломали пожарные из-за сообщений о домашнем насилии. 

В соцсетях последняя активность женщины датируется неделей назад — она публиковала видео и фото своей повседневной жизни. 

Сообщается также, что 28 ноября между Труш и неизвестным мужчиной произошла ссора — тогда соседи услышали угрозы убийством и сообщили правоохранителям. 

Итальянские СМИ также сообщают, что ее имя всплывало в некоторых делах полиции, связанных с наркотиками. Полиция ждет результатов вскрытия. 

У женщины остались двое детей, один из которых — несовершеннолетний. С ней они не жили. 

Ранее "Телеграф" писал про смерть украинки в польском хостеле

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#Италия #Смерть #Расследование #Украинка
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