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Залишилися двоє дітей: у Трієсті знайшли мертвою українську танцівницю (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Аліна Труш тривалий час жила в Італії Новина оновлена 03 грудня 2021, 18:42
Аліна Труш тривалий час жила в Італії

Правоохоронці мають кілька версій, одна з яких пов’язана з метадоном.

В Італії знайшли мертвою українку, яка понад 20 років тому переїхала із Кривого Рогу. Аліні Труш було 43 роки, вона працювала моделлю та співпрацювала з нічними клубами як танцівниця. Поліція розглядає кілька версій — серед яких зловживання наркотиками та домашнє насильство.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

Тіло Аліни знайшли першого грудня, біля неї виявили ємність із метадоном. Сусіди розповіли також, що жінка останнім часом часто сварилася із чоловіком.

Про смерть стало відомо, оскільки двері зламали пожежники через повідомлення про домашнє насильство.

У соцмережах остання активність жінки датується тижнем тому — вона публікувала відео та фото свого повсякденного життя.

Повідомляється також, що 28 листопада між Труш та невідомим чоловіком сталася сварка – тоді сусіди почули погрози вбивством та повідомили правоохоронців.

Італійські ЗМІ також повідомляють, що її ім’я спливало у деяких справах поліції, пов’язаних із наркотиками. Поліція чекає на результати розтину.

У жінки залишилися двоє дітей, один з яких — неповнолітній. З нею вони не жили.

Раніше "Телеграф" писав про смерть українки у польському хостелі.

Теги:
#Італія #Смерть #Розслідування #Українка
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