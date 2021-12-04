Ехали на свадьбу: в Кении в реке утонул автобус, более 20 погибших (фото, видео)

Автобус с пассажирами ехал на празднование свадьбы

В одном из кенийских городков автобус, набитый пассажирами, утонул и реке Энзиу при попытке пересечь затопленный мост. В результате происшествия 23 человека трагически погибли.

Указанную информацию в субботу, 4 декабря, обнародовало издание The Star.

По имеющимся данным, спастись удалось только 12 пассажирам, четверо из них – это дети. При этом отмечается, что 15 человек среди списка погибших являются членами одной семьи и все они направлялись на свадьбу, которая, кстати, была отменена из-за трагедии.

Также отметим, что поиск погибших был прекращен с наступлением темноты, но их количество может возрасти по возобновлению поисков, ведь некоторые люди были заперты в автобусе во время его падения в реку.

В Кении продолжаются поиски погибших в результате аварии

Издание обнародовало видео инцидента, на котором видно, как транспортное средство пересекает затопленный мост и уже в конце дороги внезапно соскальзывает и падает в воду.

Напомним, как в Полтавской области автомобиль упал в реку. В результате происшествия трое из четырех пассажиров погибли. Одному из мужчин удалось в последний момент выпрыгнуть из автомобиля.