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Їхали на весілля: у Кенії в річці потонув автобус, понад 20 загиблих (фото, відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Трагедія в Кенії потрапила на відео Новина оновлена 04 грудня 2021, 21:39
Трагедія в Кенії потрапила на відео

Автобус із пасажирами прямував на весілля

В одному з кенійських містечок автобус, вщент забитий пасажирами, потонув у річці Ензіу під час спроби перетнути затоплений міст. У результаті надзвичайної події 23 людини трагічно загинули.

Вказану інформацію в суботу, 4 грудня, оприлюднило видання The Star.

За наявними даними, врятуватися вдалося лише 12 особам, четверо серед них — це діти. При цьому зазначається, що 15 людей серед списку загиблих є членами однієї родини і всі вони прямували на весілля, яке, до речі, було скасовано через трагедію.

Також відзначимо, що пошук загиблих було припинено із настанням темряви, але їх кількість може зрости по відновленню пошуків, адже деякі люди були замкнені в автобусі під час його падіння в річку.

У Кенії тривають пошуки загиблих в результаті автопригоди
У Кенії тривають пошуки загиблих в результаті автопригоди

Видання оприлюднило відео інциденту, на якому видно, як транспортний засіб перетинає затоплений міст і вже наприкінці дороги раптово зісковзує та падає у воду:

Нагадаємо, як на Полтавщині автомобіль впав у річку. В результаті надзвичайної події троє з чотирьох пасажирів загинули. Одному з чоловіків вдалося в останній момент вистрибнути з автомобіля.

Теги:
#ДТП #Кенія #Затоплення #Автобус #Річка #Весілля
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