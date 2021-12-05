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Застрелил и закопал в саду: на Кипре погибли две российские туристки (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Погибшие Мария Газибагандова и Алраизи Хаят Новость обновлена 05 декабря 2021, 13:52
Погибшие Мария Газибагандова и Алраизи Хаят

Убийце не понравилось то, что о нем говорили за его спиной

В воскресенье, 5 декабря, в деревне Мониатис на Кипре отыскали тела двух считавшимися без вести пропавшими россиянок. Обеих туристок разыскивали с ноября.

Подробностями поделилось англоязычное издание Cyprus Mail.

Подозреваемым в убийстве является 32-летний гражданин Сирии. Он был арестован полицейскими еще более десяти дней назад.

Тела погибших 43-летней Алраизи Хаят и 33-летней Марии Газибагандовой смогли отыскать после того, как на очередном допросе сириец проговорился об убийстве. Он был знаком с обеими женщинами, которые снимали резиденцию в Ларнаке. Неподалеку от этого места он работал на стройке дома.

Место погребения убитых женщин
Место погребения убитых женщин

Убийство произошло предположительно 17 ноября (с этого дня женщины не выходили на связь). Сириец признался, что как-то отправился на охоту, а по возвращению услышал, как знакомые его обсуждали. Это ему не понравилось и он воспользовался огнестрельным оружием.

Тела же убийца закопал в саду, а поверх могилы насыпал гравия. Дополнительные проблемы в поисках полиции устроила погода — в этом районе Кипра несколько дней подряд шли сильные дожди.

Полиция перекрыла дорогу на подъезде к дому
Полиция перекрыла дорогу на подъезде к дому

Известно, что следствие нашло неопровержимые улики, доказывающие причастность гражданина Сирии к убийство. Это следы крови на мини-экскаваторе, который убийца использовал во время строительства.

Мужчину обвинят в двойном убийстве. Какой срок ему грозит, пока не сообщают.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше после ареста полицейскими скончался гражданин Украины. Отметим, что перед встречей с правоохранителями мужчина действовал агрессивно по отношению к местным жителям.

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#Кипр #Убийство #Россияне #Сириец
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