Застрелил и закопал в саду: на Кипре погибли две российские туристки (фото)

Убийце не понравилось то, что о нем говорили за его спиной

В воскресенье, 5 декабря, в деревне Мониатис на Кипре отыскали тела двух считавшимися без вести пропавшими россиянок. Обеих туристок разыскивали с ноября.

Подробностями поделилось англоязычное издание Cyprus Mail.

Подозреваемым в убийстве является 32-летний гражданин Сирии. Он был арестован полицейскими еще более десяти дней назад.

Тела погибших 43-летней Алраизи Хаят и 33-летней Марии Газибагандовой смогли отыскать после того, как на очередном допросе сириец проговорился об убийстве. Он был знаком с обеими женщинами, которые снимали резиденцию в Ларнаке. Неподалеку от этого места он работал на стройке дома.

Место погребения убитых женщин

Убийство произошло предположительно 17 ноября (с этого дня женщины не выходили на связь). Сириец признался, что как-то отправился на охоту, а по возвращению услышал, как знакомые его обсуждали. Это ему не понравилось и он воспользовался огнестрельным оружием.

Тела же убийца закопал в саду, а поверх могилы насыпал гравия. Дополнительные проблемы в поисках полиции устроила погода — в этом районе Кипра несколько дней подряд шли сильные дожди.

Полиция перекрыла дорогу на подъезде к дому

Известно, что следствие нашло неопровержимые улики, доказывающие причастность гражданина Сирии к убийство. Это следы крови на мини-экскаваторе, который убийца использовал во время строительства.

Мужчину обвинят в двойном убийстве. Какой срок ему грозит, пока не сообщают.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в Польше после ареста полицейскими скончался гражданин Украины. Отметим, что перед встречей с правоохранителями мужчина действовал агрессивно по отношению к местным жителям.