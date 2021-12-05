Застрелив і закопав у саду: на Кіпрі загинули дві російські туристки (фото)

Вбивці не сподобалося те, що про нього говорили за його спиною

У неділю, 5 грудня, в селі Моніатіс на Кіпрі відшукали тіла двох росіянок, котрі вважалися безвісти зниклими. Обох туристок розшукували з листопада.

Подробицями поділилося англомовне видання Cyprus Mail.

Підозрюваним у вбивстві є 32-річний громадянин Сирії. Він був заарештований поліцейськими ще понад десять днів тому.

Тіла загиблих 43-річної Алраїзі Хаят та 33-річної Марії Газібагандової змогли знайти після того, як на черговому допиті сирієць проговорився про вбивство. Він був знайомий з обома жінками, які знімали резиденцію в Ларнаку. Неподалік цього місця він працював на будівництві.

Місце поховання вбитих жінок

Вбивство сталося, найімовірніше, 17 листопада (з цього дня жінки припинили виходити на зв’язок). Сирієць зізнався, що якось вирушив на полювання, а, повернувшись, почув, як знайомі його обговорювали. Це йому не сподобалося, і він скористався вогнепальною зброєю.

Тіла ж убивця закопав у саду, а поверх могили насипав гравію. Додаткові проблеми у пошуках поліції влаштувала погода — у цьому районі Кіпру кілька днів поспіль йшли сильні дощі.

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Відомо, що слідство виявило незаперечні докази, які доводять причетність громадянина Сирії до вбивства. Це сліди крові на мініекскаваторі, який убивця використовував під час будівництва.

Чоловіка звинуватять у подвійному вбивстві. Який термін йому загрожує, поки не повідомляється.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі після арешту поліцейськими помер громадянин України. Зазначимо, що перед зустріччю з правоохоронцями чоловік проявляв агресію щодо місцевих жителів.