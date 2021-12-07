Десятки человек погибли во время пожара в африканской тюрьме (фото)
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Около 40 человек погибли и более шести десятков были травмированы
В Бурунди произошел масштабный пожар в тюрьме, расположенной в городе Гитега. В результате чрезвычайного происшествия 38 человек погибли, 12 среди них — от удушья.
Об этом сообщает министерство внутренних дел, общественного развития и общественной безопасности Бурундии (MininterIfosBi) на своей странице в Twitter.
Пожар в тюрьме, где находились более тысячи заключенных и персонал, начался в районе 4 часов утра. Огонь быстро распространился по блокам заведения, где размещались мужчины.
На место происшествия оперативно прибыли пожарные, военные и представители Красного Креста, которые локализовали пламя и не допустили его распространение в женские камеры, находящиеся в другом крыле сооружения.
Также отметим, что согласно информации, которую обнародовало издание BBC, это уже не первый пожар, возникший в пенитенциарном заведении в текущем году. В августе подобное возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети.
Также напомним, как подобный масштабный пожар произошел накануне в столице Украины, где горел один из популярнейших рынков Оболони, а на его ликвидацию было задействовано более трех десятков спасателей.
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