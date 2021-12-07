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Десятки человек погибли во время пожара в африканской тюрьме (фото)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Пожар возник в тюрьме в Бурунди Новость обновлена 07 декабря 2021, 17:10
Пожар возник в тюрьме в Бурунди

Около 40 человек погибли и более шести десятков были травмированы

В Бурунди произошел масштабный пожар в тюрьме, расположенной в городе Гитега. В результате чрезвычайного происшествия 38 человек погибли, 12 среди них — от удушья.

Об этом сообщает министерство внутренних дел, общественного развития и общественной безопасности Бурундии (MininterIfosBi) на своей странице в Twitter.

Масштабный пожар в тюрьме, расположенном в городе Гитега
Масштабный пожар в тюрьме, расположенном в городе Гитега

Пожар в тюрьме, где находились более тысячи заключенных и персонал, начался в районе 4 часов утра. Огонь быстро распространился по блокам заведения, где размещались мужчины.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, военные и представители Красного Креста, которые локализовали пламя и не допустили его распространение в женские камеры, находящиеся в другом крыле сооружения.

Последствия пожара в тюрьме
Последствия пожара в тюрьме

Также отметим, что согласно информации, которую обнародовало издание BBC, это уже не первый пожар, возникший в пенитенциарном заведении в текущем году. В августе подобное возгорание произошло из-за короткого замыкания в электросети.

Город Гитега, после пожара в тюрьме
Город Гитега, после пожара в тюрьме
Пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, начался около 4 утра
Пожар в тюрьме, где содержится не менее тысячи заключенных, начался около 4 утра

Также напомним, как подобный масштабный пожар произошел накануне в столице Украины, где горел один из популярнейших рынков Оболони, а на его ликвидацию было задействовано более трех десятков спасателей.

Теги:
#Пожар #Африка #Погибшие #Бурунди
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