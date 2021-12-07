Десятки людей загинули під час пожежі в африканській в'язниці (фото)

Близько 40 осіб загинули і понад шість десятків були травмовані

В Бурунді сталася масштабна пожежа у в`язниці, розташованій у місті Гітега. В результаті надзвичайної події 38 людей загинули, 12 серед них — від задухи.

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ, суспільного розвитку та громадської безпеки Бурундії (MininterInfosBi) на своїй сторінці у Twitter.

Масштабна пожежа в тюрьмі, розташованій у місті Гітега

Пожежа у вʼязниці, де перебували більше тисячі ув`язнених і персонал, розпочалася близько 4-ї години ранку. Вогонь швидко поширився по блоках закладу, де містилися чоловіки.

На місце події оперативно прибули пожежники, військові та представники Червоного Хреста, які локалізували полум`я та не допустили його поширення до жіночих камер, які знаходяться в іншому крилі споруди.

Наслідки пожежі у в`язниці

Також відзначимо, що згідно інформації, яку оприлюднило видання BBC, це вже не перша пожежа, що виникла у пенітенціарному закладі в поточному році. У серпні загоряння трапилося через коротке замикання в електромережі.

МІсто Гітега, після пожежі у в`язниці

Пожежа у в'язниці, де утримується не менше тисячі ув'язнених, почалася близько 4-ї ранку

Також нагадаємо, як подібна масштабна пожежа сталася напередодні в столиці України, де горів один із найпопулярніших ринків Оболоні, а на його ліквідацію було задіяно понад три десятки рятувальників.