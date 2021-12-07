Десятки людей загинули під час пожежі в африканській в'язниці (фото)
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Близько 40 осіб загинули і понад шість десятків були травмовані
В Бурунді сталася масштабна пожежа у в`язниці, розташованій у місті Гітега. В результаті надзвичайної події 38 людей загинули, 12 серед них — від задухи.
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ, суспільного розвитку та громадської безпеки Бурундії (MininterInfosBi) на своїй сторінці у Twitter.
Пожежа у вʼязниці, де перебували більше тисячі ув`язнених і персонал, розпочалася близько 4-ї години ранку. Вогонь швидко поширився по блоках закладу, де містилися чоловіки.
На місце події оперативно прибули пожежники, військові та представники Червоного Хреста, які локалізували полум`я та не допустили його поширення до жіночих камер, які знаходяться в іншому крилі споруди.
Також відзначимо, що згідно інформації, яку оприлюднило видання BBC, це вже не перша пожежа, що виникла у пенітенціарному закладі в поточному році. У серпні загоряння трапилося через коротке замикання в електромережі.
Також нагадаємо, як подібна масштабна пожежа сталася напередодні в столиці України, де горів один із найпопулярніших ринків Оболоні, а на його ліквідацію було задіяно понад три десятки рятувальників.
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