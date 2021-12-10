В Египте нашли необычные мумии с золотыми языками (фото)

Мужчина и женщина были похоронены более 2500 лет назад

Египетские археологи нашли мумии мужчины и женщины, похороненные 2500 лет назад. Тела находились отдельно, но, учитывая, что гробницы были обустроены рядом, это может свидетельствовать о семейных узах пары.

Как сообщает издание The National News, женская гробница сохранилась хуже — явно раньше ее изуродовали грабители. При этом в ней сохранился женский каменный саркофаг, останки умершей, несколько глиняных образцов, которыми покрывали покойницу и каменный амулет в виде подголовника.

Вторая гробница сохранилась запечатанной. Там находился мужской саркофаг с мумифицированными останками мужчины, амулеты, много керамической посуды, остатки бинтов и даже кувшины с мумифицированными внутренностями.

Мумия мужчины, которую нашли в Египте

Череп мужчины сохранился почти в идеальном состоянии. Из его рта выступал золотой слиток, заменявший ему язык. Подобный был обнаружен и в женском саркофаге.

Отмечается, что такие золотые пластины вкладывали усопшим в рот вместо языка, что было частью ритуала. По поверью это позволяло мертвым общаться с богом загробного мира Осирисом, который благодаря "золотой речи" должен дарить покойным душам милосердие и пропустить в загробный мир.

Золотые языки, нашедшийся в мумиях в Египте

Напомним так же, как "Телеграф" сообщал о том, как в Перу во время археологических раскопок была найдена одна из самых старинных мумий, возраст которой более 800 лет.