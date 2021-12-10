У Єгипті знайшли незвичайні мумії із золотими язиками (фото)

Чоловік та жінка були поховані понад 2500 років тому

Єгипетські археологи знайшли мумії чоловіка та жінки, яких поховали 2500 років тому. Тіла знаходились окремо, але, враховуючи те, що гробниці були облаштовані поруч, це може свідчити про сімейні узи пари.

Як повідомляє видання The National News, жіноча гробниця збереглася гірше - вочевидь раніше її понівечили грабіжники. При цьому, у ній зберігся жіночий камʼяний саркофаг, останки померлої, кілька глиняних кахлів, якими покривали покійницю та камʼяний амулет у вигляді підголівника.

Друга гробниця збереглася запечатаною. Там знаходився чоловічий саркофаг із муміфікованими останками людини, амулети, багато керамічного посуду, залишки бинтів та навіть глечики з муміфікованими нутрощами.

Мумія чоловіка, яку знайшли в Єгипті

Череп чоловіка зберігся майже в ідеальному стані. З його рота виступав золотий злиток, який замінював йому язика. Подібний виявили й у жіночому саркофазі.

Зазначається, що такі золоті пластини вкладали покійникам до рота замість язика, що було частиною ритуалу. За повірям це дозволяло мертвим спілкуватися з богом потойбічного світу Осірісом, який завдяки "золотій мові" мав дарувати покійним душам милосердя та пропустити у потойбічний світ.

Золотий язик, який знайшли у муміях в Єгипті

Нагадаємо також, як "Телеграф" повідомляв про те, як у Перу під час археологічних розкопок знайшли одну із найстаровинніших мумій, вік якої понад 800 років.