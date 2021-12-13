Укр

"Нас просто ненавидят": россиянка расплакалась на камеру после переезда в Мексику (видео)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Мексика
Мексика

Женщина признается, что россиян в Мексике ненавидят не только местные жители, но и другие россияне.

Слава россиян по всей видимости разлетелась далеко за пределы европейского континента и добралась даже до Латиноамериканских стран. Впрочем, новость эта для них далеко не позитивная. Так в сети появилось видео на котором женщина из России со слезами на глазах рассказывает о том, как к ним относятся в Мексике.

По ее словам, она устала, что к ней обращаются как к "руссо", при том и сама не гнушается называть местных "мексами".

"В Мексике нас просто ненавидят, и мы едем сюда, чтобы просто попасть в Америку. Но здесь просто ненавидят русских", — говорит женщина.

При том она утверждает, что ненависть к русским чувствуется не только от местных жителей, но и от других выходцев из России.

Это женщина связывает с тем, что ее сограждане могут быть излишне "эмоциональными и прямолинейными". Но она убеждена, что те "никогда не делают ничего агрессивного".

При том, она сама говорит, что уехала из России, потому что там "все злые".

Как сообщалось ранее, житель Алтайского края РФ ранее пожаловался, что из-за нехватки угля в регионе местным жителям приходится пилить клены, чтобы хоть как-то согреться.

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#Россия #Мексика
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