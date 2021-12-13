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"Нас просто ненавидять": росіянка розплакалася на камеру після переїзду до Мексики (відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Мексика
Мексика

Жінка зізнається, що росіян у Мексиці ненавидять не лише місцеві жителі, а й інші росіяни.

Слава росіян, вочевидь, розлетілася далеко за межі європейського континенту і дісталася навіть Латиноамериканських країн. Втім, ця новина для них далеко не позитивна. Так у мережі з’явилося відео, на якому жінка з Росії зі сльозами на очах розповідає про те, як до них ставляться в Мексиці.

За її словами, вона втомилася, що до неї звертаються як до "руссо", при тому й сама не гребує називати місцевих "мексами".

"У Мексиці нас просто ненавидять, і ми їдемо сюди, щоб просто потрапити до Америки. Але тут просто ненавидять росіян", — каже жінка.

При цьому вона стверджує, що ненависть до росіян відчувається не лише у місцевих жителів, а й в інших вихідців із Росії.

Це жінка пов’язує з тим, що її співгромадяни можуть бути надмірно "емоційними та прямолінійними". Але вона переконана, що "ніколи не роблять нічого агресивного".

При цьому вона сама каже, що поїхала з Росії, бо там "усі злі".

Як повідомлялося раніше, мешканець Алтайського краю РФ раніше поскаржився, що через брак вугілля в регіоні місцевим жителям доводиться пиляти клени, щоб хоч якось зігрітися.

Теги:
#Росія #Мексика
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