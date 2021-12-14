Укр

На Шри-Ланке нашли гигантский сапфир весом более 300 кг (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Сапфир из природного корунда
Сапфир из природного корунда

Общий вес находки 310 килограммов

На Шри-Ланке был найден огромный сапфир из природного корунда, который считается одним из самых редких драгоценных камней в мире.

Как пишет издание Reuters, удивительную находку обнаружили на территории богатого драгоценными камнями района Ратнапура около трех месяцев назад.

Камень, вес которого превышает более 300 килограммов, благословила группа буддийских монахов и его выставили на осмотр в доме одного из владельцев каменных ям в Хоране.

Как отмечают здешние геммологи, этот сапфир является редчайшим драгоценным камнем в мире, но пока он не сертифицирован представителями международных организаций.

Отметим, что район Ратнапура известен в мире как ведущий экспортер драгоценных камней. Лишь в 2020 году благодаря территории, богатой такими камнями, Шри-Ланка смогла заработать пол миллиарда долларов США, экспортируя сапфиры, бриллианты и иные ювелирные изделия в другие страны мира.

Ранее "Телеграф" писал о других драгоценностях, которые принадлежали царской семье и в далеком 1917 году были вывезены из страны посредством контрабанды.

Теги:
#Экспозиция #Шри-Ланка #Камень #Сапфир
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