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На Шрі-Ланці знайшли гігантський сапфір вагою понад 300 кг (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Сапфір з природного корунду
Сапфір з природного корунду

Загальна вага знахідки 310 кілограмів

На Шрі-Ланці знайшли величезний сапфір з природного корунду, який вважається одним з найрідкісніших дорогоцінних каменів у світі.

Як пише видання Reuters, дивовижну знахідку виявили на території багатого дорогоцінним камінням району Ратнапура близько трьох місяців тому.

Камінь, який важить понад 300 кілограмів, благословила група буддійських ченців і його виставили на огляд у будинку одного з власників камʼяних ям у Хорана.

Як зазначають тутешні гемологи, цей сапфір наразі є найрідкіснішим дорогоцінним каменем у світі, але поки що він не сертифікований представниками міжнародних організацій.

Відзначимо, що район Ратнапура відомий у світі як провідний експортер дорогоцінного каміння. Лише у 2020 році завдяки території, багатої на такі камінці, Шрі-Ланка змогла заробити пів мільярда доларів США, експортуючи сапфіри, діаманти та інші ювелірні вироби в країни світу.

Раніше "Телеграф" писав, про інші коштовності, які належали царській родині та у далекому 1917 році були вивезені з країни у вигляді контрабанди.

Теги:
#Експозиція #Шрі Ланка #Камінь #Сапфір
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