Обезьяны истребили всех собак в индийской деревне в порыве мести (видео)

Собаки убили детеныша обезьяны, после чего между животными возник смертельный конфликт

В селе Лаул штата Махараштра (Индия) с ноября идет ожесточенная война между собаками и обезьянами. Лишь в течение месяца в населенном пункте не осталось ни одной собаки.

Как сообщает издание Daily Mail, конфликт между животными возник после того, как собаки убили детеныша обезьяны. Уже на следующий день были зафиксированы первые приступы щенков и взрослых псов.

Обезьяны вдруг хватали животных, затягивали их на крыши домов и просто сбрасывали на землю.

Только за один месяц таким образом было убито около 250 домашних животных.

Отмечается, что обеспокоенные жители населенного пункта неоднократно обращались за помощью к представителям Департамента лесного хозяйства, чтобы те занялись отловом убийц, однако копы, которых отправили в село, не смогли поймать ни одного примата.

Более того, обезьяны начали нападать на детей и даже столкнули с крыши нескольких взрослых мужчин, пытавшихся расправиться с ними. Также в знак мести разъяренные животные набросились на школьника, которого чудом удалось отбить нескольким мужчинам.

На данный момент село живет в постоянном страхе, ведь атаки не прекращаются.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Индии небезразличен водитель с помощью искусственного дыхания и массажа сердца спас жизнь раненой обезьяне. Животное чуть не разорвали собаки, но мужчина отогнал их и дал примату второй шанс на жизнь.