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Мавпи винищили всіх собак в індійському селі у пориві помсти (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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В Індії мавпи масово вбивають собак
В Індії мавпи масово вбивають собак

Собаки вбили дитинча мавпи, після чого між тваринами виник смертельний конфлікт

У селі Лаул штату Махараштра (Індія) з листопада триває запекла війна між собаками та мавпами. Лише за місяць у населеному пункті не залишилося жодного пса.

Як повідомляє видання Daily Mail, конфлікт між тваринами виник після того, як собаки вбили дитинча мавпи. Вже на наступний день були зафіксовані перші напади на цуценят та дорослих псів.

Мавпи раптово хапали тварин, затягували їх на дахи будинків і просто скидали на землю.

Лише за один місяць таким чином було вбито близько 250 свійських тварин.

Зазначається, що занепокоєні жителі населеного пункту неодноразово зверталися за допомогою до представників Департаменту лісового господарства, аби ті зайнялися виловом убивць, проте копи, яких відправили до села, не змогли впіймати жодного примата.

Ба більше, мавпи почали нападати на дітей та навіть зіштовхнули з даху кількох дорослих чоловіків, які намагалися розправитися з ними. Також на знак помсти розлючені тварини накинулися на школяра, якого дивом вдалося відбити кільком чоловікам.

Нині село живе у постійному страху, адже атаки не припиняються.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Індії небайдужий водій за допомогою штучного дихання та масажу серця врятував життя пораненій мавпі. Тварину ледь не розірвали собаки, але чоловік відігнав їх та дав примату другий шанс на життя.

Теги:
#Індія #Собака #Мавпа #Тварини #Відео #Вбивство
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