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В Індії чоловік за допомогою штучного дихання врятував життя мавпі: подробиці (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Порятунок мавпи
Порятунок мавпи

Тварину покусали бродячі собаки

У штаті Таміл Наду в Індії небайдужий водій врятував від трагічної загибелі мавпу, на яку напали бродячі пси. Відео порятунку потрапило в мережу та швидко стало вірусним.

Як повідомляє видання Іndependent, чоловік витягнув тваринку з того світу за допомогою штучного дихання та масажу серця.

За словами 38-річного індійця, він помітив мавпу, коли їхав за кермом свого автомобіля. За нею гналася зграя розлючених собак, які вже встигли кілька разів вкусити бідолашну тварину.

В якийсь момент примат заліз на дерево та повис на ньому без свідомості. Чоловік не витримав такої жорстокості, то відігнав псів. Потому він обережно зняв поранену тварину з дерева та спробував дати їй води — реакції не було.

Тоді водій вирішив спробувати усі відомі йому методи та зробив мавпі штучне дихання, а вже після масаж серця. Тварина почала дихати, що дуже потішило та зворушило індійця.

Чоловік з товаришем напоїли мавпочку водою та відвезли її до найближчої клініки. Тепер її життю нічого не загрожує.

Раніше "Телеграф" писав про ще один порятунок тварини, який стався в Харкові, де на рейках рухомих поїздів у метро застрягло маленьке кошеня. До рятувальної операції залучили охорону метрополітену та волонтерів. Тепер врятованій киці шукають нових господарів.

Теги:
#Індія #Порятунок #Мавпа #Поранення #Тварина #Штучне дихання
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В Індії чоловік за допомогою штучного дихання врятував життя мавпі: подробиці (відео)