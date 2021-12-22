Укр

В Пакистане избиратели на радостях случайно застрелили новоизбранного депутата

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Депутат скончался мгновенно
Депутат скончался мгновенно

Политик скончался от нескольких огнестрельных ранений

В Пакистане во время празднования в честь новоизбранного генерального советника местного сельского совета избиратели случайно застрелили депутата Мохаммеда Закрыю Хан Сандая.

Как сообщает издание Daily Рakistan, праздничная стрельба с трагическим следствием произошла в селе Суризай. Политик получил большое количество огнестрельных ранений и умер мгновенно.

Отмечается также, что Мохаммед Закрия Хан был членом Ассамблеи исламских священнослужителей. Предварительно, чиновник погиб от праздничного выстрела собственного брата и был единственным на этом мероприятии, получившим огнестрельное ранение и трагически погибшим.

Согласно имеющейся информации, на празднике присутствовали представители правоохранительных органов, но в стрельбу они не вмешивались, ведь такой процесс празднования для этой страны является нормой.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в США полуторагодовалый ребенок нашел пистолет и надавив на курок, случайно подстрелил мужчину. Травма оказалась несовместимой с жизнью, поэтому травмированный скончался еще до приезда в больницу.

Теги:
#Пакистан #Депутат #Политик #Стрілянина #Вбивство
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