В Пакистане избиратели на радостях случайно застрелили новоизбранного депутата
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Политик скончался от нескольких огнестрельных ранений
В Пакистане во время празднования в честь новоизбранного генерального советника местного сельского совета избиратели случайно застрелили депутата Мохаммеда Закрыю Хан Сандая.
Как сообщает издание Daily Рakistan, праздничная стрельба с трагическим следствием произошла в селе Суризай. Политик получил большое количество огнестрельных ранений и умер мгновенно.
Отмечается также, что Мохаммед Закрия Хан был членом Ассамблеи исламских священнослужителей. Предварительно, чиновник погиб от праздничного выстрела собственного брата и был единственным на этом мероприятии, получившим огнестрельное ранение и трагически погибшим.
Согласно имеющейся информации, на празднике присутствовали представители правоохранительных органов, но в стрельбу они не вмешивались, ведь такой процесс празднования для этой страны является нормой.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в США полуторагодовалый ребенок нашел пистолет и надавив на курок, случайно подстрелил мужчину. Травма оказалась несовместимой с жизнью, поэтому травмированный скончался еще до приезда в больницу.
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