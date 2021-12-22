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У Пакистані виборці на радощах випадково застрелили новообраного депутата

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Депутат помер миттєво
Депутат помер миттєво

Політик помер від кількох вогнепальних поранень

У Пакистані під час святкування на честь новообраного генерального радника місцевої сільської ради, виборці випадково застрелили депутата Мохаммеда Закрию Хан Сандая.

Як повідомляє видання Daily Рakistan, святкова стрілянина із трагічним наслідком сталася у селі Сурізай. Політик отримав велику кількість вогнепальних поранень, тож помер миттєво.

Відзначається також, що Мохаммед Закрія Хан був членом "Асамблеї ісламських священнослужителів". Попередньо, чиновник загинув від святкового пострілу власного брата і був єдиним на цьому заході, хто отримав вогнепальне поранення та трагічно загинув.

Згідно з наявною інформацією, на святі були присутні й представники правоохоронних органів, але у стрілянину вони не втручалися, адже такий процес святкування для цієї країни є нормою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у США півторарічна дитина знайшла пістолет та натиснувши на курок, випадково підстрелила чоловіка. Травма виявилася несумісною із життям, тож травмований помер ще до приїзду в лікарню.

Теги:
#Пакистан #Депутат #Політик #Стрілянина #Вбивство
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