Укр

Детское порно, каннибализм и убийства в ТикТок: модератор подала в суд на соцсеть из-за контента

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
20
Видео различного содержания модераторы смотрят много часов подряд
Видео различного содержания модераторы смотрят много часов подряд

Девушка испытывает симптомы посттравматического стрессового расстройства после увиденного и считает, что компания должна была позаботиться о комфортной рабочей среде.

Экс-модератор контента соцсети TikTok подала в суд из-за условий работы. По ее мнению, пекинская компания ByteDance, которой принадлежит сервис, недостаточно защищала психику сотрудников. Кенди Фрейзер рассказала, что модерацией контента она занималась по 12 часов в день. Иск против компании подан коллективно.

Об этом сообщает The Verge.

Фрейзер вспоминает, что за время работы видела шокирующие кадры насилия — расстрелы, пытки животных, изнасилование детей, каннибализм, массовые убийства и геноцид.

Экс-модератор так описывает условия работы: одновременно просматриваются до десяти видео и не меньше трех. Новые видео появляются каждые 25 секунд. За первые 4 часа смены возможен перерыв только на 15 минут. Затем такой отдых положен каждые два часа. Соцсеть и ее партнеры, по словам Фрейзер, не предлагали более частые перерывы, психологическую помощь или изменение качества видео, которые применяются другими компаниями отрасли и являются стандартными.

После такой работы у девушки начались депрессия, проблемы со сном, кошмары, панические атаки. О подобных проблемах также заявляли и модераторы контента других соцсетей.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТикТоке набирает популярность новое опасное развлечение — задержка дыхания до обморока, уже погибла маленькая девочка.

Теги:
#Иск #Убийства #Контент #TikTok #ТикТок
Заявления Путина направлены не только на страны Запада
Украина
"Угрозы реальны": вице-адмирал ВМСУ рассказал, зачем Путин пугает НАТО и ЕС войной
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Заявления Путина направлены не только на страны Запада
"Угрозы реальны": вице-адмирал ВМСУ рассказал, зачем Путин пугает НАТО и ЕС войной
Дата публикации
Категория
В Киеве мужчина погиб, пытаясь остановить избиение женщины
Вмешался в семейную ссору и погиб: в Киеве мужчину убили на остановке (фото, видео)
Дата публикации
Категория
Открытие елки в Луганске не обошлось без ЧП
Фейерверки начали взрываться в толпе: на открытии главной елки Луганска произошло ЧП (видео)
Дата публикации
Категория
Женщины в ВСУ
"Уклонисток" будут наказывать: что в Украине грозит женщинам без военного билета
Дата публикации
Категория
В мире фиксируют новую симптоматику "Омикрона"
Зафиксирован новый симптом "Омикрона", поражающий только вакцинированных