Детское порно, каннибализм и убийства в ТикТок: модератор подала в суд на соцсеть из-за контента

Девушка испытывает симптомы посттравматического стрессового расстройства после увиденного и считает, что компания должна была позаботиться о комфортной рабочей среде.

Экс-модератор контента соцсети TikTok подала в суд из-за условий работы. По ее мнению, пекинская компания ByteDance, которой принадлежит сервис, недостаточно защищала психику сотрудников. Кенди Фрейзер рассказала, что модерацией контента она занималась по 12 часов в день. Иск против компании подан коллективно.

Об этом сообщает The Verge.

Фрейзер вспоминает, что за время работы видела шокирующие кадры насилия — расстрелы, пытки животных, изнасилование детей, каннибализм, массовые убийства и геноцид.

Экс-модератор так описывает условия работы: одновременно просматриваются до десяти видео и не меньше трех. Новые видео появляются каждые 25 секунд. За первые 4 часа смены возможен перерыв только на 15 минут. Затем такой отдых положен каждые два часа. Соцсеть и ее партнеры, по словам Фрейзер, не предлагали более частые перерывы, психологическую помощь или изменение качества видео, которые применяются другими компаниями отрасли и являются стандартными.

После такой работы у девушки начались депрессия, проблемы со сном, кошмары, панические атаки. О подобных проблемах также заявляли и модераторы контента других соцсетей.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТикТоке набирает популярность новое опасное развлечение — задержка дыхания до обморока, уже погибла маленькая девочка.