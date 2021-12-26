Дитяче порно, канібалізм та вбивства в ТікТок: модератор подала до суду на соцмережу через контент

Дівчина відчуває симптоми посттравматичного стресового розладу після побаченого і вважає, що компанія мала подбати про комфортне робоче середовище.

Ексмодераторка контенту соцмережі TikTok подала до суду через умови роботи. На її думку, пекінська компанія ByteDance, якій належить сервіс, недостатньо захищала психіку працівників. Кенді Фрейзер розповіла, що модерацією контенту вона займалася по 12 годин на день. Позов проти компанії подано колективно.

Про це повідомляє The Verge.

Фрейзер згадує, що за час роботи бачила шокуючі кадри насильства — розстріли, тортури тварин, згвалтування дітей, канібалізм, масові вбивства та геноцид.

Ексмодераторка так описує умови роботи: одночасно переглядаються до десяти відео та не менше трьох. Нові відео з’являються кожні 25 секунд. За перші 4 години зміни можлива перерва лише на 15 хвилин. Потім такий відпочинок дозволений кожні дві години. Соцмережа та її партнери, за словами Фрейзер, не пропонували більш часті перерви, психологічну допомогу чи зміну якості відео, що застосовується іншими компаніями галузі та є стандартним.

Після такої роботи у дівчини розпочалися депресія, проблеми зі сном, кошмари, панічні атаки. Про подібні проблеми також заявляли і модератори контенту інших соцмереж.

Раніше "Телеграф" писав, що в ТікТок набирає популярність нова небезпечна розвага — затримка дихання до непритомності, вже загинула маленька дівчинка.