Мужчина чудом выжил после прямого удара молнии: момент попал на видео
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Пострадавший упал на землю без чувств сразу же после удара
В Джакарте (Индонезия) молния попала прямо в местного охранника, пока он шел с зонтиком под дождем.
Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, сообщает "Телеграф" со ссылкой на detikNews.
Отмечается, что происшествие случилось на погрузочной площадке компании по производству тяжелого оборудования.
Было дождливо, и 35-летний охранник Абдул Росид (Abdul Rosyid) взял зонтик, чтобы укрыться от дождя, после чего в него попала молния.
На ролике видно, как после этого от тела пострадавшего рассыпались искры, а сам он упал без чувств на землю, вскоре после чего к нему на помощь прибежали коллеги.
Это все случилось еще в понедельник, 20 декабря, но видео распространили в сети только на выходных.
После интенсивного лечения в больнице пострадавший пошел на поправку, и на данный момент уже выписан из медучреждения и восстанавливается дома.
Как известно, молнии — это электрические разряды, возникающие в грозовых облаках. Обычно они возникают летом, но возможны и в другие времена года. На фоне глобального потепления количество гроз и молний с каждым годом постепенно увеличивается. Разряд часто притягивают к себе высокие предметы и метал.
Напомним, ранее "Телеграф" писал несколько советов, как уберечься от молнии.
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