Мужчина чудом выжил после прямого удара молнии: момент попал на видео

Пострадавший упал на землю без чувств сразу же после удара

В Джакарте (Индонезия) молния попала прямо в местного охранника, пока он шел с зонтиком под дождем.

Момент инцидента попал на камеры видеонаблюдения, сообщает "Телеграф" со ссылкой на detikNews.

Отмечается, что происшествие случилось на погрузочной площадке компании по производству тяжелого оборудования.

Джакарта на карте

Было дождливо, и 35-летний охранник Абдул Росид (Abdul Rosyid) взял зонтик, чтобы укрыться от дождя, после чего в него попала молния.

На ролике видно, как после этого от тела пострадавшего рассыпались искры, а сам он упал без чувств на землю, вскоре после чего к нему на помощь прибежали коллеги.

Это все случилось еще в понедельник, 20 декабря, но видео распространили в сети только на выходных.

После интенсивного лечения в больнице пострадавший пошел на поправку, и на данный момент уже выписан из медучреждения и восстанавливается дома.

Как известно, молнии — это электрические разряды, возникающие в грозовых облаках. Обычно они возникают летом, но возможны и в другие времена года. На фоне глобального потепления количество гроз и молний с каждым годом постепенно увеличивается. Разряд часто притягивают к себе высокие предметы и метал.

Напомним, ранее "Телеграф" писал несколько советов, как уберечься от молнии.