Чоловік дивом вижив після прямого удару блискавки: момент потрапив на відео

Постраждалий впав на землю непритомний відразу ж після удару

У Джакарті (Індонезія) блискавка потрапила прямо у місцевого охоронця, поки він ішов із парасолькою під дощем.

Момент інциденту потрапив на камери відеоспостереження, повідомляє "Телеграф" із посиланням на detikNews.

Наголошується, що пригода сталася на вантажному майданчику компанії з виробництва важкого обладнання.

Джакарта на карті

Було дощово, і 35-річний охоронець Абдул Росід (Abdul Rosyid) узяв парасольку, щоб сховатись від дощу, після чого в нього потрапила блискавка.

На ролику видно, як після цього від тіла потерпілого розсипалися іскри, а сам він упав непритомний на землю, невдовзі після чого до нього на допомогу прибігли колеги.

Це все трапилося ще у понеділок, 20 грудня, але відео поширили у мережі лише на вихідних.

Після інтенсивного лікування в лікарні потерпілий виписаний з медустанови та відновлюється вдома.

Як відомо, блискавки – це електричні розряди, що виникають у грозових хмарах. Зазвичай вони виникають влітку, але можливі і в інші пори року. На тлі глобального потепління кількість гроз та блискавок з кожним роком поступово збільшується. Розряд часто притягують до себе високі предмети та метал.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав кілька порад, як уберегтися від блискавки.