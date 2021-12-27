Чоловік дивом вижив після прямого удару блискавки: момент потрапив на відео
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Постраждалий впав на землю непритомний відразу ж після удару
У Джакарті (Індонезія) блискавка потрапила прямо у місцевого охоронця, поки він ішов із парасолькою під дощем.
Момент інциденту потрапив на камери відеоспостереження, повідомляє "Телеграф" із посиланням на detikNews.
Наголошується, що пригода сталася на вантажному майданчику компанії з виробництва важкого обладнання.
Було дощово, і 35-річний охоронець Абдул Росід (Abdul Rosyid) узяв парасольку, щоб сховатись від дощу, після чого в нього потрапила блискавка.
На ролику видно, як після цього від тіла потерпілого розсипалися іскри, а сам він упав непритомний на землю, невдовзі після чого до нього на допомогу прибігли колеги.
Це все трапилося ще у понеділок, 20 грудня, але відео поширили у мережі лише на вихідних.
Після інтенсивного лікування в лікарні потерпілий виписаний з медустанови та відновлюється вдома.
Як відомо, блискавки – це електричні розряди, що виникають у грозових хмарах. Зазвичай вони виникають влітку, але можливі і в інші пори року. На тлі глобального потепління кількість гроз та блискавок з кожним роком поступово збільшується. Розряд часто притягують до себе високі предмети та метал.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав кілька порад, як уберегтися від блискавки.
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