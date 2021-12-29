Секреты фараона Аменхотепа: ученые "развернули" древнюю мумию (фото)

Возраст древности — более 3,5 тысячи лет.

Одна из загадок истории — мумия фараона Аменхотепа I стала понятнее ученым. Им удалось изучить ее с помощью современных технологий не разворачивая. Аменхотеп правил во время 18 династии и умер, когда ему было 35. Его мумию обнаружили еще в 1881 году, но не изучили досконально из-за хрупкости.

Внешний виду мумии

Ученые из Каирского университета также не рискнули тревожить древность — мумию просканировали с помощью компьютерной томографии и создали объемное изображение. Узнать от чего умер фараон не удалось — КТ не показало четкой причины смерти или патологий. На мумии находятся 30 ювелирных изделий — амулетов. Среди них — пояс, вероятно, сделанный из золота.

Аменхотепа удалось исследовать благодаря технологиям

Рост фараона — около 169 сантиметров, его тело завернули в льняное полотно и украсили цветочными гирляндами. У него было проколото левое ухо, маленький нос, выступающие верхние зубы и овальное лицо. Ученые узнали, что фараону делали обрезание, а также что при бальзамировании не извлекали мозг.

Череп Аменхотепа "увидели" с помощью КТ

Аменхотеп I правил Египтом около 1525-1504 гг. до н.э. Первичная гробница фараона не найдена до сих пор. Его мумию обнаружили в месте перезахоронения в Луксоре, где ее прятали от грабителей. Они успели повредить мумию — сломали ей шею, что пытались исправить жрецы, которые восстанавливали тело и поместили его в тайник. Они скрепили позвоночник смоляной лентой.

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