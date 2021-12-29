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Секрети фараона Аменхотепа: вчені "розгорнули" давню мумію (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Обличчя Аменхотепа покривала дерев’яна маска
Обличчя Аменхотепа покривала дерев’яна маска

Вік давньої знахідки – понад 3,5 тисячі років.

Одна із загадок історії — мумія фараона Аменхотепа I стала зрозумілішою вченим. Їм вдалося вивчити її за допомогою сучасних технологій, не розгортаючи. Аменхотеп правил під час 18 династії та помер, коли йому було 35. Його мумію виявили ще у 1881 році, але не вивчили досконально через крихкість.

Зовнішній вигляд мумії
Зовнішній вигляд мумії

Вчені з Каїрського університету також не ризикнули турбувати старовину — мумію просканували за допомогою комп’ютерної томографії та створили об’ємне зображення. Дізнатися, від чого помер фараон, не вдалося — КТ не показало чіткої причини смерті чи патологій. На мумії знаходяться 30 ювелірних виробів – амулетів. Серед них пояс, ймовірно, зроблений із золота.

Аменхотепа вдалося досліджувати завдяки технологіям
Аменхотепа вдалося досліджувати завдяки технологіям

Зріст фараона — близько 169 сантиметрів, його тіло загорнули у лляне полотно та прикрасили квітковими гірляндами. У нього було проколото ліве вухо, маленький ніс, верхні зуби, що виступають, і овальне обличчя. Вчені дізналися, що фараону робили обрізання, а також, що при бальзамуванні не витягували мозок.

Череп Аменхотепа "побачили" за допомогою КТ
Череп Аменхотепа "побачили" за допомогою КТ

Аменхотеп I керував Єгиптом близько 1525-1504 років. до н.е. Первинну гробницю фараона не знайдено досі. Його мумію виявили у місці перепоховання в Луксорі, де її ховали від грабіжників. Вони встигли пошкодити мумію — зламали їй шию, що намагалися виправити жерці, які відновлювали тіло та помістили його у схованку. Вони скріпили хребет смоляною стрічкою.

Раніше "Телеграф" писав, що в космос запустили найбільший і найдорожчий в історії людства телескоп.

Теги:
#Єгипет #Мумія #Фараон #Комп'ютерна томографія
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