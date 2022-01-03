Прогресс не помог: в Израиле ограбили самое охраняемое в стране хранилище (фото, видео)

Злоумышленники запугали охранника и заставили его содействовать

В канун Нового года в Израиле произошло одно из самых дерзких ограблений последнего времени. Воры обнесли хранилище фирмы Ruthenium Safes, которая рекламирует себя как самая современная и технологическая.

Подробности передает издание YNews.

Инцидент произошел на одной из центральных улиц Тель-Авава. Хранилище работало с 2015 года, и все эти года имело безупречную репутацию. Многие богатые люди пользовались системой Ruthenium Safes для хранения своих денег, документов и драгоценностей. На сайте фирмы указано, что их сейфы "защищены на самом высоком уровне".

Злоумышленникам удалось обойти хитромудрую систему

Впрочем, группе злоумышленников в масках удалось обойти эту совершенную защиту. Они проникли внутрь хранилища, где, встретившись с охранником, принудили его им помочь. После этого они ограбили несколько десятков сейфов и покинули место преступления.

Здание хранилища снаружи

Воры работали быстро и слажено, ни разу даже не попавшись в объектив камеры слежения. Благодаря видео с места преступления становится понятно: про инцидент говорит лишь легкий беспорядок из-за парочки перевернутых сейфов.

Запись с места преступления в Тель-Авиве

На какую сумму обогатились преступники, пока не сообщается. Их поиском занимаются лучшие представители правоохранительной системы. Компания пока не объяснялась, как ворам удалось обойти лучшие системы отслеживания.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что также накануне Нового года в Хмельницкой области двое мужчин залезли в дом к одинокой пенсионерке и, пытая старушку, вытребовали у нее все деньги. К счастью, злоумышленников удалось задержать по горячим следам.