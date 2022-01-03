Прогрес не допоміг: в Ізраїлі пограбували сховище, яке найбільше охороняється в країні (фото, відео)

Зловмисники залякали охоронця та змусили його сприяти

Напередодні Нового року в Ізраїлі сталося одне з найзухваліших пограбувань за останній час. Злодії обнесли сховище фірми Ruthenium Safes, яка рекламує себе як найсучасніша та найтехнологічніша.

Подробиці передає видання YNews.

Інцидент стався на одній із центральних вулиць Тель-Авава. Сховище працювало з 2015-го, і всі ці роки мало бездоганну репутацію. Чимало багатих людей користувалися системою Ruthenium Safes для зберігання своїх грошей, документів та коштовностей. На сайті фірми зазначено, що їхні сейфи "захищені на найвищому рівні".

Зловмисникам вдалося обійти хитромудру систему

Втім, групі зловмисників у масках вдалося обійти цей досконалий захист. Вони проникли всередину сховища, де зустрівшись з охоронцем, змусили його їм допомогти. Після цього вони пограбували кілька десятків сейфів та залишили місце злочину.

Будівля сховища зовні

Злодії працювали швидко і злагоджено, жодного разу навіть не потрапивши в об’єктив камери стеження. Завдяки відео з місця злочину стає зрозуміло: про інцидент нагадує лише легкий безлад через кілька перевернутих сейфів.

Запис із місця злочину в Тель-Авіві

На яку суму збагатилися злочинці, поки що не повідомляється. Їхнім пошуком займаються найкращі представники правоохоронної системи. Компанія поки не пояснювалася, як злодіям вдалося оминути найкращі системи відстеження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що також напередодні Нового року на Хмельниччині двоє чоловіків залізли в будинок до самотньої пенсіонерки і, намагаючись стареньку, витребували у неї всі гроші. На щастя, зловмисників вдалося затримати по гарячим слідам.