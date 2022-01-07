"Реинкарнация Фредди Меркьюри": в сеть попали фото кошки, похожей на легендарного солиста Queen

Животное уже окрестили реинкарнацией Фредди Меркьюри

В Калифорнии кошка стала звездой сети из-за черного пятна у носа. Теперь животное в шутку называют реинкарнацией легендарного фронтмена группы Queen.

Как сообщает издание Daily Mail, кошка, по имени Мостаччоли, стала популярной в Instagram, ведь пользователи считают ее крайне похожей на всемирно известного британского певца Фредди Меркьюри.

Кошка, похожая на легендарного вокалиста Queen

В 2020 году нынешняя владелица животного Наталия нашла ее совсем крохой вместе с еще тремя котятами в своем саду. Женщина забрала малышей домой и всех выходила. Когда котята стали немного старше, Наталия нашла всем новые дома и хороших хозяев, а вот с Мостаччоли она расстаться не смогла и оставила кошечку жить у себя.

Мосьаччоли — "реинкарнация" Фредди Мерькюри

Как рассказывает сама владелица животного, в первые месяцы жизни характерное пятно на носу не было столь заметным. Когда же кошка стала старше, пятно у носа росло вместе с ней и превратилось в её особенность.

Мостаччоли имеет свою страницу в сосетях

У звезды соцсетей есть подруга Изанами, с которой они проводят все время вместе. По этой причине Наталия решила завести для пушистых красавиц отдельную страницу в соцсети. Сейчас за животными следят более 7,6 подписчиков.

Художники и Изанами стали звездами соцсети

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Британии домой вернули кота, который более 10 лет назад сбежал с баржи, где пара молодоженов — его владельцев, отдыхала, путешествуя по каналам в районе Бирмингема.