"Реінкарнація Фредді Мерк'юрі": до мережі потрапили фото кішки, схожої на легендарного соліста Queen

Тварину вже охрестили реінкарнацією Фредді Мерк'юрі

У Каліфорнії кішка стала зіркою мережі через чорну пляму біля носа. Тепер тварину жартома називають реінкарнацією легендарного фронтмена групи Queen.

Як повідомляє видання Daily Mail, кішка, на ім'я Мостаччолі, стала популярною в Instagram, адже користувачі вважають її вкрай схожою на всесвітньовідомого британського співака Фредді Мерк'юрі.

Кішка, схожа на легендарного вокаліста Queen

У 2020 році теперішня власниця тварини Наталія знайшлаїї зовсім крихітною разом із ще трьома кошенятами у своєму саду. Жінка забрала малих додому та усіх виходила. Коли кошенята стали трошки старшими, Наталія знайшла усім нові домівки та добрих господарів, а от з Мостаччолі вона розлучитися не змогла і залишила кішечку жити у себе.

Мостаччолі - "реінкарнація" Фредді Мер`кюрі

Як розповідає сама власниця тварини, у перші місяці життя характерну пляму на носі не було видно. Коли ж кішка стала старшою, пляма біля носа зростала разом із нею і перетворилась на особливість.

Мостаччолі має свою сторінку в сомережах

Зірка мережі має подругу, на ім'я Ізанамі. Вони проводять увесь час разом, тож Наталія вирішила завести для пухнастих красунь окрему сторінку в соцмережі. Зараз за тваринами стежать понад 7,6 підписників.

Мостаччолі та Ізанамі стали зірками соцмережі

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