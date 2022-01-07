"Реінкарнація Фредді Мерк'юрі": до мережі потрапили фото кішки, схожої на легендарного соліста Queen
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Тварину вже охрестили реінкарнацією Фредді Мерк'юрі
У Каліфорнії кішка стала зіркою мережі через чорну пляму біля носа. Тепер тварину жартома називають реінкарнацією легендарного фронтмена групи Queen.
Як повідомляє видання Daily Mail, кішка, на ім'я Мостаччолі, стала популярною в Instagram, адже користувачі вважають її вкрай схожою на всесвітньовідомого британського співака Фредді Мерк'юрі.
У 2020 році теперішня власниця тварини Наталія знайшлаїї зовсім крихітною разом із ще трьома кошенятами у своєму саду. Жінка забрала малих додому та усіх виходила. Коли кошенята стали трошки старшими, Наталія знайшла усім нові домівки та добрих господарів, а от з Мостаччолі вона розлучитися не змогла і залишила кішечку жити у себе.
Як розповідає сама власниця тварини, у перші місяці життя характерну пляму на носі не було видно. Коли ж кішка стала старшою, пляма біля носа зростала разом із нею і перетворилась на особливість.
Зірка мережі має подругу, на ім'я Ізанамі. Вони проводять увесь час разом, тож Наталія вирішила завести для пухнастих красунь окрему сторінку в соцмережі. Зараз за тваринами стежать понад 7,6 підписників.
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