Укр

В Мексике среди центральной площади нашли автомобиль с 10 трупами в салоне: что известно

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Внедорожник с трупами людей внутри
Внедорожник с трупами людей внутри

Правоохранительные органы задержали двух подозреваемых

В мексиканском штате Сакатекас чиновники получили шокирующий подарок от неизвестных: под елкой недалеко от исторической губернаторской канцелярии был найден автомобиль с 10 трупами внутри.

Как сообщает издание Mexiconews Daily, транспортное средство марки Mazda с телами людей в салоне было обнаружено на утро 6 января.

Впоследствии, в соцсетях появилась информация от губернатора центрального округа штата, где он подтвердил правдивость смертельной находки и сообщил, что подозреваемые в убийствах людей, трупы которых были в автомобиле, уже задержаны. Также чиновник добавил, что на телах погибших были травмы, свидетельствующие о том, что перед смертью они были избиты.

В настоящее время указанным делом занимаются представители Министерства безопасности Мексики, которые сотрудничают с местными следователями.

Также отмечается, что Мексика в течение длительного времени является одной из стран, страдающих чрезвычайно высоким уровнем преступности. Статистика по убийствам там растет почти каждый день.

Что касается штата Сакатекас, то там происходит война на территории между конкурирующими наркогруппировками. Случаи с обнаружением трупов людей, которые просто оставляли в общественных местах, там уже не единичны.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Днепре в разных микрорайонах города на территории заброшенных зданий обнаружили несколько трупов. Одно из тел нашла супруга погибшего в здании на проспекте Гагарина, другое обнаружили в тот же день уже в "заброшке" на проспекте Александра Поля. По всем фактам продолжаются проверки.

Теги:
#Мексика #Внедорожник #Губернатор #Труп #Сакатекас
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