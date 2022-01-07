У Мексиці серед центральної площі знайшли автомобіль із 10 трупами в салоні: що відомо

Правоохоронні органи затримали двох підозрюваних

У мексиканському штаті Сакатекас чиновники отримали шокуючий подарунок від невідомих осіб: під ялинкою неподалік історичної губернаторської канцелярії було знайдено автомобіль із 10 трупами усередині.

Як повідомляє видання Mexiconews Daily, транспортний засіб марки Mazda з тілами людей в салоні виявили на ранок 6 січня.

Згодом у соцмережах з'явилась інформація від губернатора центрального округу штату, в якій він підтвердив правдивість смертельної знахідки та повідомив, що підозрювані у вбивствах людей, трупи яких були в автомобілі, вже затримані. Також чиновник додав, що на тілах загиблих були травми, які свідчать про те, що перед смертю вони були побиті.

Наразі вказаною справою займаються представники Міністерства безпеки Мексики, які співпрацюють із місцевими слідчими.

Також відзначається, що Мексика упродовж тривалого часу є однією з країн, яка потерпає від надзвичайно високого рівня злочинності. Статистика по вбивствах там зростає чи не щодня.

Що стосується штату Сакатекас, то там відбувається війна за території між конкуруючими наркоугрупованнями. Випадки із виявленням трупів людей, які просто залишали у громадських місцях, там вже не є поодинокими.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Дніпрі в різних мікрорайонах міста на території покинутих будівель виявили кілька трупів. Одне з тіл знайшла дружина загиблого в будівлі на проспекті Гагаріна, інше виявили того ж дня вже у "заброшці" на проспекті Олександра Поля. По всім фактам тривають перевірки.