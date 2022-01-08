На Аляске наглый лось подглядывал в окно ванной комнаты (видео)
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Женщина сняла необычного гостя на видео, а после выложила кадры в сеть
На Аляске дикий лось пробрался в ванную комнату частного дома, чем очень испугал владелицу дома. Учитывая габариты дикого животного, получилось это у него частично — пролезла только часть головы.
Как сообщает издание Daily Mail, владелица дома Кристина Смит в тот день проходила мимо ванной комнаты, когда вдруг увидела огромный нос лося, торчавший из окна. Очевидно, животное проходило мимо дома и решило проверить, что в нем происходит.
По словам американки, она очень испугалась, когда увидела огромную голову в своем окне, но животное агрессии не проявляло и просто с интересом рассматривало все, что было вокруг.
Кристина, уже привыкшая к диким животным, ведь ее дом расположен недалеко от густого леса, говорит, что этот гость оказался самым дерзким среди всех уже ей известных.
Пока животное "торчало" в оконном проеме, Кристина сняла его на камеру и даже смогла погладить по носу.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Бразилии во время съемки репортажа маленький щенок ворвался в кадр и сорвал речь ведущей. Песик начал игриво приставать к журналистке, хватая ее за ноги и требуя к себе внимания.
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