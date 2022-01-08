На Алясці нахабний лось підглядав у вікно ванної кімнати (відео)

Жінка зняла незвичного гостя на відео, а після виклала його в мережу

На Алясці дикий лось пробрався ванної кімнати приватного будинку, чим дуже налякав власницю помешкання. Враховуючи габарити дикої тварини, вийшло це в нього лише частково — пролізла тільки частина голови.

Як повідомляє видання Daily Mail, власниця будинку Крістіна Сміт того дня проходила повз ванну кімнату, коли раптом побачила величезний ніс лося, який стирчав з вікна. Вочевидь тварина проходила повз будинок і вирішила перевірити, що в ньому відбувається.

За словами американки, вона дуже налякалася, коли побачила величезну голову лося в своєму вікні, але тварина агресії не проявляла і просто з цікавістю розглядала усе, що було навкруги.

Крістіна, яка вже звикла до диких тварин, адже її будинок розташований неподалік густого лісу, каже, що цей гість видався найзухвалішим серед усіх вже їй відомих.

Поки тварина "стирчала" у віконному прорізі, Крістіна зняла його на камеру і навіть змогла погладити по носі.

На камеру потрапив лось, який заліз до ванної кімнати

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