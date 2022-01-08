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Новогодние заказы не придут: в Китае сгорел грузовой самолет с почтовыми посылками (фото, видео)

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Самолет развалился на две части
Самолет развалился на две части

Пожар произошел прямо перед вылетом.

В Китае в аэропорту Ханчжоу вспыхнул и развалился на части российский транспортный самолет Ту-204.

Об этом пишет Chinanews.

В сообщении указано, что самолет с 22 тоннами груза на борту должен был улететь в Новосибирск, но буквально перед вылетом в его салоне возник пожар.

Самолет принадлежал компании "Авиастар-Ту". В момент возгорания на борту находилось 8 членов экипажа, все они смогли самостоятельно покинуть воздушное судно.

С огнем пожарным удалось справиться не сразу, а судя по фото, которые разлетелись по сети, самолет получил серьезные повреждения. По сути он развалился на две части.

О том, что стало причиной пожара пока не сообщается, на месте работают эксперты.

В Китае сгорел российский Ту-204
В Китае сгорел российский Ту-204
На борту находилось более 20 тонн груза
На борту находилось более 20 тонн груза
Самолет развалился на две части
Самолет развалился на две части

По данным СМИ этот самолет использовался для перевозки почтовых посылок, так что можно предположить, что получатели в России их получат нескоро.

Как сообщалось ранее, группа следователей по делу сбития украинского самолета компании "МАУ" в небе над Ираном смогла получить имена предполагаемых исполнителей приказа о запуске ракеты, которая унесла жизни 176 человек.

Теги:
#Китай #Россия #Самолет
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