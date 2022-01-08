Новогодние заказы не придут: в Китае сгорел грузовой самолет с почтовыми посылками (фото, видео)

Пожар произошел прямо перед вылетом.

В Китае в аэропорту Ханчжоу вспыхнул и развалился на части российский транспортный самолет Ту-204.

Об этом пишет Chinanews.

В сообщении указано, что самолет с 22 тоннами груза на борту должен был улететь в Новосибирск, но буквально перед вылетом в его салоне возник пожар.

Самолет принадлежал компании "Авиастар-Ту". В момент возгорания на борту находилось 8 членов экипажа, все они смогли самостоятельно покинуть воздушное судно.

С огнем пожарным удалось справиться не сразу, а судя по фото, которые разлетелись по сети, самолет получил серьезные повреждения. По сути он развалился на две части.

О том, что стало причиной пожара пока не сообщается, на месте работают эксперты.

В Китае сгорел российский Ту-204

На борту находилось более 20 тонн груза

Самолет развалился на две части

По данным СМИ этот самолет использовался для перевозки почтовых посылок, так что можно предположить, что получатели в России их получат нескоро.

Как сообщалось ранее, группа следователей по делу сбития украинского самолета компании "МАУ" в небе над Ираном смогла получить имена предполагаемых исполнителей приказа о запуске ракеты, которая унесла жизни 176 человек.