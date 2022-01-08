Новорічні замовлення не прийдуть: у Китаї згорів вантажний літак із поштовими посилками (фото, відео)

Пожежа сталася перед вильотом.

У Китаї в аеропорту Ханчжоу спалахнув та розвалився на частини російський транспортний літак Ту-204.

Про це пише Chinanews.

У повідомленні вказано, що літак з 22 тоннами вантажу на борту мав відлетіти до Новосибірська, але буквально перед вильотом у його салоні виникла пожежа.

Літак належав компанії "Авіастар-Ту". У момент загоряння на борту було 8 членів екіпажу, всі вони змогли самостійно залишити повітряне судно.

З вогнем пожежникам вдалося впоратися не відразу, а, судячи з фото, що розлетілися мережею, літак отримав серйозні пошкодження. По суті, він розвалився на дві частини.

Про те, що спричинило пожежу поки не повідомляється, на місці працюють експерти.

У Китаї згорів російський Ту-204

На борту було понад 20 тонн вантажу

Літак розвалився на дві частини

За даними ЗМІ цей літак використовувався для перевезення поштових посилок, тому можна припустити, що одержувачі в Росії їх отримають нескоро.

Як повідомлялося раніше, група слідчих у справі збиття українського літака компанії "МАУ" в небі над Іраном змогла отримати імена передбачуваних виконавців наказу про запуск ракети, яка забрала життя 176 людей.