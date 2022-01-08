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Новорічні замовлення не прийдуть: у Китаї згорів вантажний літак із поштовими посилками (фото, відео)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Літак розвалився на дві частини
Літак розвалився на дві частини

Пожежа сталася перед вильотом.

У Китаї в аеропорту Ханчжоу спалахнув та розвалився на частини російський транспортний літак Ту-204.

Про це пише Chinanews.

У повідомленні вказано, що літак з 22 тоннами вантажу на борту мав відлетіти до Новосибірська, але буквально перед вильотом у його салоні виникла пожежа.

Літак належав компанії "Авіастар-Ту". У момент загоряння на борту було 8 членів екіпажу, всі вони змогли самостійно залишити повітряне судно.

З вогнем пожежникам вдалося впоратися не відразу, а, судячи з фото, що розлетілися мережею, літак отримав серйозні пошкодження. По суті, він розвалився на дві частини.

Про те, що спричинило пожежу поки не повідомляється, на місці працюють експерти.

У Китаї згорів російський Ту-204
У Китаї згорів російський Ту-204
На борту було понад 20 тонн вантажу
На борту було понад 20 тонн вантажу
Літак розвалився на дві частини
Літак розвалився на дві частини

За даними ЗМІ цей літак використовувався для перевезення поштових посилок, тому можна припустити, що одержувачі в Росії їх отримають нескоро.

Як повідомлялося раніше, група слідчих у справі збиття українського літака компанії "МАУ" в небі над Іраном змогла отримати імена передбачуваних виконавців наказу про запуск ракети, яка забрала життя 176 людей.

Теги:
#Китай #Росія #Літак
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