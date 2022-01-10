Обвалилась часть Великой Китайской стены, построенная более 400 лет назад

На глубине в 10 километров случилось мощное землетрясение, которое разрушило часть исторической памятки

В северо-западной части Китая, в округе Хайбэй в Цинхае, в результате сильнейшего землетрясения рухнула часть Великой стены.

По информации Global Times, из-за стихийного бедствия магнитудой в 6,9 балла, которое случилось на глубине около 10 километров, обвалилось два метра китайской стены, которые построили еще в династию Мин: с 1368 по 1644 годы.

На момент выхода новости известно лишь об одном обрушении, где установили первичную защиту, пока не проведут плановые строительные работы, чтобы вернуть исторической памятке первоначальный вид.

Отметим, что Великая Китайская стена — это огромное сооружение, полная длина которого превышает 21 000 километров (основная часть — около 9 000). Проходит стена, являющаяся исторической памяткой, по северному Китаю, а участок династии Мин располагается и близ Пекина.

Интересно, что возведение стены началось еще в III веке до нашей эры для защиты людей от племен хунну. Уже тогда в строительстве сооружения приняло участие около миллиона человек. Строить ее продолжали и потомки, воспевая в стихах и гимнах. Сейчас же сооружение является символом стойкости и созидательной мощи китайцев.

Напомним, в оккупированном Донецке рухнула некогда его визитная карточка — часть известного отеля "Европа", что у ДК Куйбышева.