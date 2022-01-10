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Обвалилася частина Великої Китайської стіни, збудована понад 400 років тому

Автор
Олена Волкова Олена Волкова
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Китайська стіна приваблює мільйони туристів з усього світу Новина оновлена 10 січня 2022, 09:53
Китайська стіна приваблює мільйони туристів з усього світу

На глибині 10 кілометрів стався потужний землетрус, який зруйнував частину історичної пам’ятки

У північно-західній частині Китаю, в окрузі Хайбей в Цинхаї, внаслідок сильного землетрусу впала частина Великої стіни.

За інформацією Global Times, через стихійне лихо магнітудою в 6,9 бали, яке сталося на глибині близько 10 кілометрів, обвалилося два метри китайської стіни, які побудували ще в династію Мін: з 1368 по 1644 роки.

На момент виходу новини відомо лише про один обвал, де встановили первинний захист, поки не проведуть планових будівельних робіт, щоб повернути історичній пам’ятці первісний вигляд.

Зазначимо, що Велика Китайська стіна – це величезна споруда, повна довжина якої перевищує 21 000 кілометрів (основна частина – близько 9 000). Проходить стіна, що є історичною пам’яткою, по північному Китаю, а ділянка династії Мін розташована й поблизу Пекіна.

Цікаво, що будівництво стіни почалося ще в III столітті до нашої ери для захисту людей від племен хунну. Вже тоді у будівництві споруди взяло участь близько мільйона людей. Будувати її продовжували і нащадки, оспівуючи у віршах та гімнах. Зараз же споруда є символом стійкості та творчої сили китайців.

Нагадаємо, в окупованому Донецьку впала його візитна картка — частина відомого готелю "Європа", що біля ДК Куйбишева.

Теги:
#Китай #Землетрус #Обвал #Велика китайська стіна
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