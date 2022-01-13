Уменьшился на 4 см: в США мужчина пожаловался на необычную "побочку" после коронавируса

Урологи говорят, что это навсегда.

В США 30-летний мужчина после перенесенного COVID-19 пожаловался на то, что его половой орган уменьшился в размерах.

Об этом пишет издание The Sun.

Мужчина утверждает, что его пенис стал короче примерно на 4 сантиметра.

"Это не должно иметь особого значения, но это сильно повлияло на мою уверенность в своих силах в постели", — рассказал он, предпочтя остаться анонимным.

Издание указывает, что история пострадавшего не является чем-то уникальным, но встречается такое явление нечасто. Урологи говорят, что проблема может заключаться в повреждении кровеносных сосудов.

Ситуацию осложняет также то, что излечиться от этой побочки невозможно, так что скорее всего мужчина будет вспоминать о последствии перенесенной коронавирусной инфекции до конца жизни.

"Очевидно, это связано с повреждением сосудов, и мои врачи, похоже, считают, что это навсегда", — отметил он.

Как сообщалось ранее, глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новым штаммом коронавируса "Омикрон", скорее всего, вскоре будут инфицированы все. Впрочем, вакцинированные люди перенесут болезнь намного легче, чем невакцинированные