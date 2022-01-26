Плюс одна фобия: пол в ванной упал прямо под людьми в России (фото и видео)

В результате происшествия были травмированы четыре человека

В городе Емва (Республика Кома) в одной из квартир многоэтажного дома пол обрушился вместе с людьми. В результате чрезвычайного происшествия четверо жителей указанного дома получили травмы.

Как сообщает здешний информационный портал "Первоисточник", информация об обвале пола в ванной комнате поступила от владелицы квартиры, расположенной на улице Октябрьской. По словам женщины, дом построили всего 10 лет назад, однако перекрытия уже успели сгнить и буквально похоронить под собой жильцов.

Местные отмечают, что этот случай в городе далеко не одинокий и такое аварийное состояние жилых домов является "нормой".

Сама же пострадавшая отмечает, что еще до того, как произошел инцидент, она обращалась к местным чиновникам с просьбой, помочь ситуации и помочь с ремонтом, на который семья средств не имеет, однако ответ администрации был предсказуем — женщине просто посоветовали не заходить в ванную комнаты в составе более двух человек.

Обвал в квартире зафиксирован на видео

Как известно, пол в квартире упал вместе с людьми. Травмы получили четверо жителей жилья, среди которых пожилая женщина-инвалид, которую в тот день семья тащила в ванную, чтобы помыться, ведь самостоятельно передвигаться она не способна.

Впоследствии появилась информация, что по факту оползня проверку начала здешняя прокуратура. На место происшествия выезжал представитель ведомства, задокументировавший инцидент надлежащим образом и организовавший дальнейшие проверки.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Харькове в одной из многоэтажек, расположенной на улице Гагарина, обрушился целый подъезд. К счастью, в момент чрезвычайного происшествия никого из людей в помещении не было, поэтому никто в результате обрушения не пострадал.