Плюс одна фобія: підлога у ванній впала прямо під людьми в Росії (фото та відео)

Унаслідок обвалу було травмовано чотири людини

У місті Ємва (Республіка Кома) в одній з квартир багатоповерхового будинку підлога обвалилася разом із людьми. У результаті надзвичайної події четверо жителів вказаного помешкання отримали травми.

Як повідомляє тутешній інформаційний портал "Первоисточник", інформація щодо обвалу підлоги у ванній кімнаті надійшла від власниці квартири, розташованої на вулиці Жовтневій. За словами жінки, будинок побудували лише 10 років тому, проте перекриття вже встигли згнити і буквально поховати під собою мешканців житла.

Місцеві зазначають, що цей випадок у місті не є поодиноким і такий аварійний стан житлових будинків є "нормою".

Сама ж постраждала зазначає, що ще до того, як стався інцидент, вона зверталася до місцевих чиновників з проханням, зарадити ситуації та допомогти із ремонтом, на який родина коштів не має, проте відповідь адміністрації була вкрай передбачуваною — жінці просто порадили не заходити до ванної кімнати у складі більше аніж двох людей.

Обвал у квартирі зафіксували на відео

Як відомо, підлога у квартирі впала разом з людьми. Травми отримали четверо жителів помешкання, серед яких літня жінка-інвалід, яку того дня родина тягнула у ванну, аби помитися, адже самостійно пересуватися вона не здатна.

Згодом з'явилась інформація, що за фактом обвалу перевірку розпочала тутешня прокуратура. На місце події виїжджав представник відомства, який задокументував інцидент належним чином та організував подальші перевірки.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Харкові в одній з багатоповерхівок, розташованій на вулиці Гагаріна обвалився цілий під’їзд. На щастя, у момент надзвичайної події нікого з людей у приміщені не було, тож ніхто в результаті обвалу не постраждав.