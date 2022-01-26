Поездки в Дубай под угрозой: кто устроил ракетный обстрел ОАЭ и как это повлияет на ситуацию в регионе

"Телеграф" разбирался, что стоит за массированным ракетным обстрелом столицы ОАЭ

Вечером 25 января с территории Йемена были запущены ракеты в направлении Абу-Даби – столицы ОАЭ. По информации из соцсетей, несколько ракет были уничтожены из средств противовоздушной обороны. Это уже третья по счету подобная атака за последнюю неделю. Аналогичные атаки имели место 17 и 24 января и это дело рук спонсируемой Ираном экстремистской организации йеменских шиитов "Ансар Аллах", членов которой называют хуситами.

Хуситы с помощью ракет и беспилотников 17 января поразили нефтехранилище "Национальной нефтяной компании Абу-Даби" в промзоне Мусаффа и автоцистерны с горючим в столичном аэропорту, в результате чего погибли три человека. Вторая атака 24 января в направлении авиабазы Аль-Дафра возле Абу-Даби, где находятся американские, французские, британские военные, была неудачной. Ракеты удалось уничтожить из американских противоракетных комплексов THAAD и Patriot. Боевики атакуют не только Йемен, но и Саудовскую Аравию. В ответ Саудовская Аравия разбомбили пусковые установки хуситов в йеменском регионе Эль-Джауф.

"Телеграф" разбирался, что побудило хуситов к дерзкой провокации и в чем заключается ее смысл.

Зачем хуситы бомбят аравийцев?

Гражданская война в Йемене тянется с 2014 года после того, как хуситы захватили столицу Сану и большую часть северных и западных районов страны. Они попытались свергнуть светское правительство Абд-Раббу Мансура Хади и создать в Йемене в теократическое исламское государство. Однако, этому воспрепятствовала антихуситская коалиция во главе с Саудовской Аравией, которая с 2015 года оказывает поддержку войскам международно-признанного правительства.

Йемен наряду с Ливаном, Сирией, Ираком относится к так называемому шиитскому полумесяцу – зоне интересов Тегерана, где есть общины единоверцев мусульман шиитов. Иранцы финансируют и снабжают оружием местные вооруженные группировки и используют их в качестве проводников своего влияния на Ближнем Востоке.

Обстрелянное хуситами нефтехранилище «Национальной нефтяной компании Абу-Даби» в промзоне Мусаффа

Вооруженный конфликт в Йемене не популярен на Западе. Вооруженные силы Саудовской Аравию критикуют за большое количество жертв среди гражданского населения. Война унесла жизни более 12 тысяч мирных жителей. Всего в ходе боевых действий погибли свыше 130 тыс. человек. Попытки сторон конфликта добиться продолжительного режима прекращения огня в 2020 году не увенчались успехом.

Перехват ракет хуситов военными США и ОАЭ

Ракетная атака на Абу-Даби – это месть боевиков за недавно пролитую кровь. ОАЭ сократили свое участие в военной операции против хуситов в 2020 году. Однако Абу-Даби продолжает оказывать помощь разношерстным вооруженным группировками Йемена, которые сражаются с хуситами. Военные из ОАЭ помогают в организации наступления сил коалиции в провинции Шабва, целью которого является перерезать хуситам цепочки снабжения и помешать захвату города Мариб – последнего оплота светского правительства на севере страны. В середине января военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли авиаудары по подконтрольной хуситам территории, включая город Сана.

Последствия авиаударов Саудовской Аравии по столице Йемена

На сей раз в качестве мишени боевики "Ансар Аллах" выбрали ОАЭ. Недавно хуситы захватили судно ОАЭ с мазутом на борту возле йеменского порта Ходейда. С помощью таких провокаций хуситы рассчитывают заставить участников коалиции прекратить наступление в Йемене и возобновить переговорный процесс, если они хотят избежать большего экономического ущерба и человеческих жертв.

Какое отношение к провокации имеет Иран?

Нет единого мнения на счет причастности Ирана к недавним провокациям хуситов. Саудовская Аравия и ОАЭ возлагают ответственность на Тегеран, но иранские власти воздерживаются от комментариев. Хуситы зависят от поставок иранского оружия. В ходе недавних обстрелов они использовали баллистические ракеты "Зульфикар", которые являются развитием разработанных в Иране ракет Quim. Также хуситы используют начиненные взрывчаткой иранские беспилотники.

Не исключено, что Иран с помощью недавних атак хуситов повышает ставки накануне переговоров с США по ядерной программе. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиян заявил 24 января, что его страна готова согласиться на прямые переговоры с американцами в том случае, если они будут готовы предоставить исламской республике гарантии безопасности, а условия соглашения будут приемлемыми. С помощью недавних провокаций Тегеран наглядно продемонстрировал Вашингтону, что может случиться с его региональными союзниками, если переговоры не принесут ожидаемых результатов.

Отношения США и Ирана резко ухудшились после выхода президента Дональда Трампа в 2018 году из Совместного всеобъемлющего плана действий 2015 года. План предусматривал сворачивание Ираном ядерной программы в обмен на отмену санкций, но Трамп хотел добиться от иранского руководства большего: прекращения разработки баллистических ракет, отказа от спонсирования террористических организаций и вмешательства во внутренние дела других государств. После того как Иран отказался заключить с США новую сделку, администрация Трампа ввела новые санкции против нефтяного, банковского и транспортного сектора исламской республики. В ответ иранцы возобновили работы на ядерных объектах и поставили цель довести процент обогащения урана до 60%. К слову, для создания ядерного оружия процент обогащения урана должен быть не менее 90%.

Дистанция полета ракет хуситов

До недавнего времени Иран отказывался вести переговоры напрямую с США и требовал сначала снять санкции, а затем приступить к переговорам о ядерной сделке. Иранское руководство отказывается прекратить разрабатывать ракетные вооружения. В Вене состоялось несколько раундов переговоров при участии Ирана и Великобритании, Германии, Китая, России, которые также участвуют в Совместном всеобъемлющем плане действий, но не смогли убедить иранцев пойти на уступки. Например, недавно Иран отказался от предложенного РФ варианта временной ядерной сделки, при которой в обмен на частичное снятие санкций, Иран выполняет часть требований по ограничению ядерной программы.

С другой стороны, хуситы могли действовать без оглядки на своих покровителей в Тегеране. Дело в том, что новый президент Ирана Ибрагим Раиси сделал одним из своих приоритетов налаживание отношений со странами Персидского залива, а недавние обстрелы ОАЭ портят климат двусторонних отношений. Сейчас идет переговорный процесс между Ираном и Саудовской Аравией в сфере безопасности. В стороне не остались ОАЭ. В начале декабря 2021 года советник по вопросам нацбезопасности ОАЭ шейх Тахнун бин Заед аль Нахьян посетил Тегеран и встретился с президентом Ибрагимом Раиси и председателем Верховного национального совета безопасности Ирана Али Шамхани. Атаки хуситов идут вразрез с попытками иранцев и арабов снизить градус напряженности в двусторонних отношениях.

Последствия и перспективы

Арабские Эмираты не находятся на пороге большой войны, поскольку ракетные обстрелы хуситов – это типичный теракт, рассчитанный на то, чтобы заявить о себе и добиться выполнения своих требований. Аналогично хуситы поступают с Саудовской Аравией и регулярно наносят ракетные удары по ее территории, в том числе по объектам нефтяной промышленности и пригородам столицы Эр-Рияд. Такой же тактики придерживаются палестинские террористические организации ХАМАС и "Исламский Джихад", систематически запуская ракеты по городам Израиля.

Однако, очевидно, что в ОАЭ будет неспокойно. Недавно эта страна считалась оазисом стабильности и мира, привлекательной гаванью для инвесторов и туристов в неспокойном регионе Ближнего Востока. Ракетные атаки негативно влияют на инвестиционную привлекательность ОАЭ, включая сферу недвижимости в Абу-Даби и Дубае. К тому же, вряд ли кто-то пожелает ехать отдыхать в горячую точку. Рост террористической угрозы в ОАЭ будет подстегивать цены на нефть. Вследствие обстрела хуситами нефтехранилища "Национальной нефтяной компании Абу-Даби" в промзоне Мусаффа цены на нефть марки Brent за сутки выросли с 86,5 до 87,5 долларов за баррель. После запуска ракет в направлении авиабазы Аль-Дафра цены на Brent выросли с 86,9 до 88,7 долларов за баррель с 24 по 25 января.

Для США сложившаяся ситуация является неприятным вызовом. Приоритетом администрации президента США Джо Байдена является прекращение участия в вооруженных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке ради экономии средств для внутренних преобразований и мероприятий, направленных на сдерживание основного противника Китая. С этой целью американские войска покинули Афганистан в августе 2021 года.

Однако, США уже несколько десятилетий оказывают поддержку Саудовской Аравии и ОАЭ в сфере безопасности. Если атаки на нефтяные монархии продолжатся и пострадают американские военные или дипломаты, то перед Белым Домом встанет вопрос более активного участия в вооруженном конфликте в Йемене, чтобы сохранить лицо перед региональными партнерами. Сегодня США оказывают поддержку антихуситской коалиции разведданными и периодически ликвидируют главарей террористов с использованием ударных беспилотников.

Провокации хуситов будут продолжаться до тех пор, пока коалиция во главе с Саудовской Аравией их не победит либо пока иностранные войска не покинут Йемен.